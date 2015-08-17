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中国财经 | 2015年 8月 17日 星期一 18:19 BJT

德国大众汽车称约2700辆汽车在天津港爆炸中受损

路透北京8月17日 - 大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)周一称，约2,700辆进口大众汽车上周在中国天津港爆炸中受损。

天津为中国最大汽车进口港口。稍早法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)证实其有近1,500辆汽车过火损毁。(完)

(编译 刘秀红；审校 张涛)

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