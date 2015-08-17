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中国财经 | 2015年 8月 17日 星期一 18:41 BJT

宝马改由上海港向中国进口汽车

路透法兰克福8月17日 - 宝马汽车(BMWG.DE)发言人周一称，天津港爆炸事故发生后，公司将进口车主要进口港改为上海。

宝马称，每周约2,000辆原本会经过天津进口的车将被运往上海，上海正常情况下每周处理约1万辆进口车。

由于爆炸区域周围3公里仍被封锁，宝马无法评估存放在天津的车辆中有多少受损。宝马称在天津受损的车辆都有保险。

宝马还表示，其沈阳工厂在正常运营。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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