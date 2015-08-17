宝马改由上海港向中国进口汽车

宝马称，每周约2,000辆原本会经过天津进口的车将被运往上海，上海正常情况下每周处理约1万辆进口车。

由于爆炸区域周围3公里仍被封锁，宝马无法评估存放在天津的车辆中有多少受损。宝马称在天津受损的车辆都有保险。