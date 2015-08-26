丰田称将从周四起“逐步”重启天津港附近工厂

路透北京8月26日 - 丰田汽车(7203.T)周三称，计划从周四起“逐步”重启天津港附近的制造业务，此项业务在8月12日天津滨海新区发生危险化学品爆炸后已暂停生产。

“从明天(8月27日)起，我们将逐步重启(受天津爆炸案影响工厂的)生产。我们会继续将安全放在首位，在监测情况发展的同时谨慎行事，”该公司发布的一份声明称。

8.12天津爆炸案后，丰田暂停了两家组装厂的生产，该公司给出的其中一部分原因是爆炸后存在安全隐患。(完)

(编译 刘秀红；审校 孙茉莉)

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