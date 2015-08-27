戴姆勒称对中国的新长期投资者持欢迎态度

路透法兰克福8月27日 - 德国豪车生产商戴姆勒(DAIGn.DE)周四称，对于来自中国的新长期股东持开放态度。此番评论是对媒体相关报道做出回应。

《京华时报》报道，北汽集团董事长徐和谊透露，目前正在与戴姆勒沟通反向持股事宜，预计今年年底前会有最终结果；虽然徐和谊并未透露北汽收购的股份数量，但他称入股后北汽将成为戴姆勒的大股东之一。

在被问及此报导时，戴姆勒称，公司对当前的股东结构较为满意，但还表示，对于潜在长期投资者的兴趣，公司始终抱持欢迎态度。

“北京汽车是我们在中国最重要的合作伙伴，”戴姆勒称，“一般来说，我们希望维持对长期投资者的吸引力。当然也欢迎来自中国的投资者。”(完)

(编译 刘秀红；审校 张明钧)

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