奥迪执行长称在华销量下滑态势或在8月有所减缓

路透德国汉堡9月9日 - 大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)旗舰豪车业务奥迪公司执行长Rupert Stadler周二称，奥迪在华销量的下滑态势可能在8月有所放缓。但是和本土竞争对手宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰(Mercedes-Benz)不同的是，奥迪并未对在华全年销量做出预测。中国为全球最大的汽车市场。

奥迪7月在华销量下滑13%，为连续第三个月下滑，导致该公司下调了全球销量预期。

“至少从8月份来看，我们展厅的客流量又一次交上非常不错的答卷，”Rupert Stadler在周二晚间汉堡记者见面会上表示。

“但也不能仅凭这一点就断言局势已完全逆转，”该执行长又补充称。他拒绝预测全年在华销量。

宝马和奔驰对中国市场的看法更加乐观。这两家公司7月在中国市场的销量连续第二个月超过奥迪。

奔驰力争今年的销量能超过300,000辆，2014年销售了281,588辆。该公司希望能借助一系列新推出的改款车型，带动中国市场销售。宝马预期会录得个位数增幅。

Stadler说道：“现在我们应该稍安勿躁，等待中国市场恢复平静。”奥迪周四将公布8月销量数据。(完)

(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王洋/高琦)

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