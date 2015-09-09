奥迪执行长称在华销量下滑态势或在8月有所减缓

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透德国汉堡9月9日 - 大众汽车(福斯汽车/VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)旗舰豪车业务奥迪公司执行长Rupert Stadler周二称，奥迪在华销量的下滑态势可能在8月有所放缓。但是和本土竞争对手宝马汽车(BMW)(BMWG.DE)和戴姆勒(DAIGn.DE)旗下奔驰(Mercedes-Benz)不同的是，奥迪并未对在华全年销量做出预测。中国为全球最大的汽车市场。
奥迪7月在华销量下滑13%，为连续第三个月下滑，导致该公司下调了全球销量预期。
“至少从8月份来看，我们展厅的客流量又一次交上非常不错的答卷，”Rupert Stadler在周二晚间汉堡记者见面会上表示。
“但也不能仅凭这一点就断言局势已完全逆转，”该执行长又补充称。他拒绝预测全年在华销量。
宝马和奔驰对中国市场的看法更加乐观。这两家公司7月在中国市场的销量连续第二个月超过奥迪。
奔驰力争今年的销量能超过300,000辆，2014年销售了281,588辆。该公司希望能借助一系列新推出的改款车型，带动中国市场销售。宝马预期会录得个位数增幅。
Stadler说道：“现在我们应该稍安勿躁，等待中国市场恢复平静。”奥迪周四将公布8月销量数据。(完)
(编译 刘秀红/孙茉莉; 审校 王洋/高琦)
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