标致雪铁龙将与东风汽车联手开发电动汽车

路透巴黎9月16日 - 标致雪铁龙(PEUP.PA)研发负责人Gilles Le Borgne周三在法兰克福车展上表示，将与中国东风汽车(0489.HK)合作开发一款未来电动汽车，预计2020年前后推出。

“我们与中国合作伙伴东风汽车联手开发将于2020年前后推出的电动汽车，”Le Borgne对记者们说道。

Le Borgne还表示，标致雪铁龙继续与三菱汽车(7211.T)在电动汽车上进行合作。

东风汽车持有标致雪铁龙14%的股份。（完）

编译：李富强 发稿：王琛

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