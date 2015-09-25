大众汽车中国两大合资厂申明不涉及北美柴油车排放事件

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海9月25日 - 全球汽车大厂德国大众汽车(VOWG_p.DE)北美柴油车尾气排放丑闻在全球不断发酵。作为大众最大海外市场的中国，其两家中国合资整车厂近日均发表声明称，该事件不涉及两家合资厂生产和销售的所有产品。
上海大众汽车有限公司声明称，根据上海大众汽车的生产和销售记录，该事件不涉及上海大众汽车生产和销售的所有产品。而一汽-大众汽车有限公司声明称，根据公司的生产和销售记录，该事件不涉及一汽-大众生产和销售的大众、奥迪两大品牌的产品。
大众汽车近日承认其在美国柴油汽车排放检测问题上的造假，该公司柴油汽车面临不断扩大的调查，全球受影响车辆可能达到1,100万辆，公司首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)已辞职；而美国国家环境保护局(EPA)表示，大众汽车可能面临最高达180亿美元的罚款，金额比其去年全部营业利润还高。
上海大众是德国大众与上汽集团(600104.SS)的合资公司，一汽大众的中国合资方为中国一汽集团，两者均是中国前三大乘用车厂，今年前八个月，上海大众和一汽大众的销量分别排名乘用车行业第一和第三名。（完）
(发稿 林琦; 审校 杨淑祯)
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透北京1月20日 - 中国证监会新闻发言人张晓军周五表示，今年将继续开展IPO企业现场检查工作，督促发行人提高信息披露质量，督促中介机构勤勉尽责，防止带病申报，严把资本市场入门关，对IPO中的违法违规行为发现一起查处一起。
路透北京1月20日 - 中国国家发改委、人民银行近日称，当前和未来一段时期将大力推进政务诚信、个人诚信体系和电子商务领域诚信建设。具体内容包括在重点领域建立各级政府和公务员失信记录，实施失信惩戒措施；建立个人诚信记录，完善个人守信激励和失信惩戒机制；完善政府部门、电子商务平台以及第三方机构共同参与的市场化评价体系和信用监管机制。