大众汽车中国两大合资厂申明不涉及北美柴油车排放事件

路透上海9月25日 - 全球汽车大厂德国大众汽车(VOWG_p.DE)北美柴油车尾气排放丑闻在全球不断发酵。作为大众最大海外市场的中国，其两家中国合资整车厂近日均发表声明称，该事件不涉及两家合资厂生产和销售的所有产品。

上海大众汽车有限公司声明称，根据上海大众汽车的生产和销售记录，该事件不涉及上海大众汽车生产和销售的所有产品。而一汽-大众汽车有限公司声明称，根据公司的生产和销售记录，该事件不涉及一汽-大众生产和销售的大众、奥迪两大品牌的产品。

大众汽车近日承认其在美国柴油汽车排放检测问题上的造假，该公司柴油汽车面临不断扩大的调查，全球受影响车辆可能达到1,100万辆，公司首席执行官文德恩(Martin Winterkorn)已辞职；而美国国家环境保护局(EPA)表示，大众汽车可能面临最高达180亿美元的罚款，金额比其去年全部营业利润还高。

上海大众是德国大众与上汽集团(600104.SS)的合资公司，一汽大众的中国合资方为中国一汽集团，两者均是中国前三大乘用车厂，今年前八个月，上海大众和一汽大众的销量分别排名乘用车行业第一和第三名。（完）