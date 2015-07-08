重发-福特上半年中国市场销售平平 寄希望于新产品

美国个股：苹果控告高通收取高价专利费，索赔10亿美元
路透1月20日 - 苹果 周五对高通 提起规模10亿美元的诉讼。几天前美国政府指控高通藉由限制竞争的策略，以保持在移动手机关键半导体的垄断地位。
(重发以标明本文由路透中文网编译提供)
路透北京7月8日 - 福特汽车 今年晚些时候将在中国推出新款轿车和SUV，以重获增长动力。
中国经济增长放缓抑制了汽车消费需求。福特周三称，1-6月其中国销售同比仅增长0.1%。
福特及其中国合资企业6月合计销售汽车83,506辆，同比下滑3%，5月销量增长了4%。
福特中国首席执行官John Lawler在书面声明中指出，随着最近持续推出的新产品销售势头继续好转，以及还在推出其他产品，预计下半年销售将出现改善。
新产品包括改进版的金牛座、撼路者、探险者、福克斯和福克斯ST。
福特发言人称，上半年销售放缓，因公司为改进版的产品腾出空间。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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