宝马改由上海港向中国进口汽车

纽约期市：可可期货下跌，因北美第四季碾压数据不及预期
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
(本文由路透中文网编译提供)
路透法兰克福8月17日 - 宝马汽车 发言人周一称，天津港爆炸事故发生后，公司将进口车主要进口港改为上海。
宝马称，每周约2,000辆原本会经过天津进口的车将被运往上海，上海正常情况下每周处理约1万辆进口车。
由于爆炸区域周围3公里仍被封锁，宝马无法评估存放在天津的车辆中有多少受损。宝马称在天津受损的车辆都有保险。
宝马还表示，其沈阳工厂在正常运营。(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透纽约/伦敦1月20日 - 洲际交易所(ICE)可可期货周五下跌，迫近近四年来最低水准，因北美第四季碾压数据低于预期，向市场施压。
以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”