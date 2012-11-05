马自达汽车10月在华汽车销量降45%

人民币连五日小幅收升 交投意愿寡淡静待特朗普讲话
路透上海/北京2月28日 - 人民币兑美元即期周二连五日小幅收升，波动区间明显收窄；本月升值0.13%。交易员称，汇价区间波动共识愈发明显，实需之外市场明显缺乏交投意愿，若无外力驱动，汇价料延续当前横向震荡走势；市场静待美国总统特朗普晚间讲话会否提供财政和税收政策更多细节。
路透北京11月5日电---日本马自达(7261.T)周一表示,10月在华销售9,511辆汽车,较上年同期锐减45%,因中日两国岛屿争端引发反日情绪高涨,消费者避开日本品牌汽车.
10月降幅高过9月35%的降幅.
公司还表示,今年前10个月,马自达在华销售较上年同期减少9%至157,627辆.
马自达的竞争对手也均公布上月在华销售锐减.
丰田汽车(7203.T)10月在华销售较上年同期下滑44%,本田(7267.T)和日产(7201.T)销量分别减少54%和41%.
马自达在中国的企业为与福特(F.N)和重庆长安汽车(000625.SZ)三方合资的企业.(完)
--编译 田建华;审校 张荻
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