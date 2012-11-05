马自达汽车10月在华汽车销量降45%

路透北京11月5日电---日本马自达(7261.T)周一表示,10月在华销售9,511辆汽车,较上年同期锐减45%,因中日两国岛屿争端引发反日情绪高涨,消费者避开日本品牌汽车.

10月降幅高过9月35%的降幅.

公司还表示,今年前10个月,马自达在华销售较上年同期减少9%至157,627辆.

马自达的竞争对手也均公布上月在华销售锐减.

丰田汽车(7203.T)10月在华销售较上年同期下滑44%,本田(7267.T)和日产(7201.T)销量分别减少54%和41%.

马自达在中国的企业为与福特(F.N)和重庆长安汽车(000625.SZ)三方合资的企业.(完)

--编译 田建华;审校 张荻

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