奥迪12月销量跳升15% 受中国与美国市场需求带动

路透柏林1月9日 - 大众旗下高端品牌奥迪(VOWG_p.DE)周五表示，12月豪华车型与运动型车(运动休旅车，SUV)销量大增15%至15万辆，因美国和中国市场录得两位数增长。

该公司表示，去年奥迪品牌销量上涨11%至174万辆，创下新纪录，中国销售占总销量的三分之一。

奥迪位列宝马汽车(BMWG.DE)之后，在全球豪华车销量稳居第二的位置，上年销量超过戴姆勒(DAIGn.DE)旗下梅赛德斯-奔驰品牌的165万辆。(完)

(编译 洪曦; 审校 王丽鑫)

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