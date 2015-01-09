奥迪12月销量跳升15% 受中国与美国市场需求带动

日本炼油商出光兴产与昭和壳牌签署业务结盟协议
路透东京5月9日 - 日本炼油商出光兴产与昭和壳牌石油因合并案遇阻，双方周二宣布已签署一项协议，将先组成业务同盟。
路透柏林1月9日 - 大众旗下高端品牌奥迪(VOWG_p.DE)周五表示，12月豪华车型与运动型车(运动休旅车，SUV)销量大增15%至15万辆，因美国和中国市场录得两位数增长。
该公司表示，去年奥迪品牌销量上涨11%至174万辆，创下新纪录，中国销售占总销量的三分之一。
奥迪位列宝马汽车(BMWG.DE)之后，在全球豪华车销量稳居第二的位置，上年销量超过戴姆勒(DAIGn.DE)旗下梅赛德斯-奔驰品牌的165万辆。(完)
(编译 洪曦; 审校 王丽鑫)
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路透悉尼5月9日 - 澳洲政府周二公布的数据显示，澳洲2016财年外商核定投资额较之前一年增加近三分之一，因更多中国买家进入澳洲已经火爆的住宅地产市场。
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