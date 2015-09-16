宝马CFO称中国车市的价格竞争压力没有缓和迹象

路透法兰克福9月15日 - 德国豪车生厂商宝马(BMWG.DE)首席财务官(CFO)Friedrich Eichiner周二称，中国汽车市场的价格压力没有缓和迹象。中国车市需求下滑而产能又在持续增加。

“我们没有看到任何缓和的迹象，”Eichiner在媒体圆桌会议上说道。

Eichiner称，宝马坚持集团的全年计划目标，尽管尚未看到中国市场好转的任何迹象。

“我们得看最终结果如何，”他说道。“目前还没有放弃目标的任何根据。”（完）

编译：刘珞焱 发稿：王凤昌

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