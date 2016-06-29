保时捷执行长对改版Panamera寄予厚望

沙特能源部长称产油国的减产协议六个月后不大可能延长
路透阿布扎比1月16日 - 沙特能源部长法力赫周一称，鉴于协议的执行水平和市场恢复平衡的情况，石油输出国组织(OPEC)和非OPEC产油国达成的减产协议在六个月期满后不大可能延长。
路透柏林6月29日 - 保时捷执行长布鲁姆（Oliver Blume）称，公司期望改版后的Panamera明年销售增长至少三分之一。改版后的Panamera电子性能得到增强，且发动机效率更高，售价为11.3万欧元（12.5万美元）。
新版Panamera更具运动感且线条更流畅，将于11月登陆欧洲展厅，明年初投放中国市场。
布鲁姆周二告诉记者，将向中国用户推出加长版Panamera，比标准车型长15厘米。中国是保时捷最大市场。
“中国市场仍在很高水平上，尽管不比两三年前了。”布鲁姆说道。
他表示，预计Panamera全球销量将略超出当初2009年刚推出时设定的目标，当初目标为年销量2万辆。Panamera去年销量为15,004辆。
市场研究公司IHS Automotive的预测则比布鲁姆更为乐观，预计到2020年Panamera销量可能增长逾一倍至35,444辆。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透北京1月16日 - 德国驻北京大使馆周一敦促中国采取行动，对外国公司开放市场，以对抗全球贸易保护主义的抬头。周二中国国家主席习近平将出席达沃斯全球经济论坛，并发表讲话。
路透首尔1月16日 - 韩国三星集团周一表示，无法接受特别检察官指控三星集团领导人李在镕行贿以利自己接班或三星两家关联企业2015年合并的说法。