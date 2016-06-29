保时捷执行长对改版Panamera寄予厚望

(本文由路透中文网编译提供)

路透柏林6月29日 - 保时捷执行长布鲁姆（Oliver Blume）称，公司期望改版后的Panamera明年销售增长至少三分之一。改版后的Panamera电子性能得到增强，且发动机效率更高，售价为11.3万欧元（12.5万美元）。

新版Panamera更具运动感且线条更流畅，将于11月登陆欧洲展厅，明年初投放中国市场。

布鲁姆周二告诉记者，将向中国用户推出加长版Panamera，比标准车型长15厘米。中国是保时捷最大市场。

“中国市场仍在很高水平上，尽管不比两三年前了。”布鲁姆说道。

他表示，预计Panamera全球销量将略超出当初2009年刚推出时设定的目标，当初目标为年销量2万辆。Panamera去年销量为15,004辆。

市场研究公司IHS Automotive的预测则比布鲁姆更为乐观，预计到2020年Panamera销量可能增长逾一倍至35,444辆。（完）