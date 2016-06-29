保时捷执行长对改版Panamera寄予厚望

标题新闻：德国财长朔伊布勒称贸易保护只会带来短期好处，长期来看通常带来损害-华尔街日报
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(本文由路透中文网编译提供)
路透柏林6月29日 - 保时捷执行长布鲁姆（Oliver Blume）称，公司期望改版后的Panamera明年销售增长至少三分之一。改版后的Panamera电子性能得到增强，且发动机效率更高，售价为11.3万欧元（12.5万美元）。
新版Panamera更具运动感且线条更流畅，将于11月登陆欧洲展厅，明年初投放中国市场。
布鲁姆周二告诉记者，将向中国用户推出加长版Panamera，比标准车型长15厘米。中国是保时捷最大市场。
“中国市场仍在很高水平上，尽管不比两三年前了。”布鲁姆说道。
他表示，预计Panamera全球销量将略超出当初2009年刚推出时设定的目标，当初目标为年销量2万辆。Panamera去年销量为15,004辆。
市场研究公司IHS Automotive的预测则比布鲁姆更为乐观，预计到2020年Panamera销量可能增长逾一倍至35,444辆。（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
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路透1月16日 - 以下为东京工业品交易所(TOCOM)期胶各合约周一晚 盘收市价： 合约 日盘 成交量 晚盘 成交量 * 1月 308.5 30 - - * 2月 310.9 63 308.2 5 * 3月 308.3 87 308 47 * 4月 305.8 604 304.6 338 * 5月 302.7 1,545 303.1 509 * 6月 305 8,614 303.6 2,082 TOCOM将晚盘视作第二日交易的一部分，因此当日0630GMT的报价是 当日官方收盘价。 TOCOM在2009年5月7日推出新的交易平台，并在0800GMT-1400GMT之间 增加了晚盘。橡胶晚盘交易时间为0800-1000GMT。(完