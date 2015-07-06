戴姆勒称奔驰品牌汽车6月交货量增19.3% 中欧销售强劲

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透法兰克福7月6日 - 奔驰(Mercedes-Benz)品牌轿车6月交货量大增19.3%，因新款C-Class汽车需求强劲，中国及欧洲交货量都呈现两位数增长，这协助戴姆勒(DAIGn.DE)上半年汽车销售创历来最佳。
奔驰汽车6月交货量达169,616辆，主要拜欧洲交货量增加14%、中国交货量大增38.5%之赐；并且美国销售成长5.8%。
该公司在一份声明稿中指出，上半年轿车交货量成长14.7%至898,425辆，因新款C-Class需求强劲，该系列汽车销量成长58.7%，CLA系列汽车交货量则是成长25.5%。(完)
(编译 张明钧; 审校 王兴亚)
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路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。