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国际财经 | 2015年 7月 6日 星期一 17:46 BJT

戴姆勒称奔驰品牌汽车6月交货量增19.3% 中欧销售强劲

路透法兰克福7月6日 - 奔驰(Mercedes-Benz)品牌轿车6月交货量大增19.3%，因新款C-Class汽车需求强劲，中国及欧洲交货量都呈现两位数增长，这协助戴姆勒(DAIGn.DE)上半年汽车销售创历来最佳。

奔驰汽车6月交货量达169,616辆，主要拜欧洲交货量增加14%、中国交货量大增38.5%之赐；并且美国销售成长5.8%。

该公司在一份声明稿中指出，上半年轿车交货量成长14.7%至898,425辆，因新款C-Class需求强劲，该系列汽车销量成长58.7%，CLA系列汽车交货量则是成长25.5%。(完)

(编译 张明钧; 审校 王兴亚)

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