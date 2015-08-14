奥迪汽车7月销售成长1.4% 中国市场销售同比降12.5%

花旗预估未来数年亚洲财富管理业务新净资金增速达10%
路透香港1月20日 - 花旗集团表示，聚焦于年轻富裕亚洲族群及发展新产品策略，已协助花旗的亚太消费者财富管理业务2016年新净资金成长率加速到约10%，预计未来几年仍有相似的增速。
路透法兰克福8月14日 - 德国豪华汽车制造商奥迪(Audi)表示，7月销售成长1.4%，因美国交货量大增21%，欧洲市场需求也相当强劲，协助抵销中国销售较上年同期大降12.5%的效应。
隶属于大众汽车(福斯/Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下的奥迪指出，7月汽车交货量约146,100辆。公司表示，销售成长力道下滑有部分是因为车款正准备进行更新交替。
奥迪称，运动型车(运动休旅车，SUV)需求续强，美国相关车种交货量大增68%。(完)
(编译 张明钧; 审校 高琦)
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