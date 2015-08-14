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国际财经 | 2015年 8月 14日 星期五 18:00 BJT

奥迪汽车7月销售成长1.4% 中国市场销售同比降12.5%

路透法兰克福8月14日 - 德国豪华汽车制造商奥迪(Audi)表示，7月销售成长1.4%，因美国交货量大增21%，欧洲市场需求也相当强劲，协助抵销中国销售较上年同期大降12.5%的效应。

隶属于大众汽车(福斯/Volkswagen)(VOWG_p.DE)旗下的奥迪指出，7月汽车交货量约146,100辆。公司表示，销售成长力道下滑有部分是因为车款正准备进行更新交替。

奥迪称，运动型车(运动休旅车，SUV)需求续强，美国相关车种交货量大增68%。(完)

(编译 张明钧; 审校 高琦)

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