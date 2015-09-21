大众汽车股价暴跌逾20% 因排放问题恐被美国罚180亿美元

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透柏林9月21日 - 德国大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)股价周一早盘暴跌近20%，创下近六年来最大跌幅，因之前美国当局指控该公司造假排放数据，这意味着该公司可能面临最高180亿美元的罚款。
美国国家环境保护局(EPA)周五表示，大众汽车被控为核心大众品牌和奥迪品牌柴油汽车设计软件，用于在测量有害气体排放时欺骗监管部门。
0858GMT，大众汽车股价暴跌近22%报126.80欧元。
大众汽车监事会周五将召开会议，旨在就新的公司结构和管理阵容做出决定。该公司希望借此次会议打消外界对该公司领导层的疑虑。
该公司还在努力应对中国销量下降，以及提升大众品牌汽车利润率等经营问题。
“这一问题完全出人意料，”杜伊斯堡-埃森大学汽车研究中心负责人Ferdinand Dudenhoeffer说。(完)
(编译 汪红英；审校 张明钧)
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。