独家：大众汽车4月的召回信函曾对排放缺陷发出警告

路透旧金山9月24日 - 2015年4月，大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)美国公司向加州的奥迪和大众柴油车主发信，通知对他们的车辆进行一次“排放系统维修”。

车主被告知，他们须到经销商处更换新的软件，以确保尾气排放获得“优化并高效运行”。

大众汽车并未解释，这样做是为了满足政府监管部门的要求。而对于大众柴油轿车实验室排放测试结果与实际污染程度的差异，监管部门其实已经越来越怀疑。

2014年12月，加州空气资源委员会(CARB)及美国国家环境保护局(EPA)同意该公司对柴油轿车自愿召回，修复大众汽车坚持认为的一项可轻松解决的技术故障。此召回事件覆盖全美，为时数月。

CARB发言人Dave Clegern周三确认，上述信函是那次召回的一部分。

“这是(大众汽车)他们向我们呈递的潜在解决方案中的一个修复办法，但并不起作用，”他表示。

大众汽车拒绝就信函置评。

上周大众汽车承认就柴油车污染程度蓄意欺骗监管部门，排放丑闻浮出水面。(完)