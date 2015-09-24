独家：大众汽车4月的召回信函曾对排放缺陷发出警告

达沃斯论坛：英国警告欧盟称若不能达成贸易协议 也会设法维持竞争力
路透瑞士达沃斯1月19日 - 英国财政大臣哈蒙德(夏文达，Philip Hammond)周四对欧盟发出警告称，如果英国不能与欧盟达成全面的贸易协议，也会在退欧后找到其他办法保持竞争力。
路透旧金山9月24日 - 2015年4月，大众汽车(VOLKSWAGEN)(VOWG_p.DE)美国公司向加州的奥迪和大众柴油车主发信，通知对他们的车辆进行一次“排放系统维修”。
车主被告知，他们须到经销商处更换新的软件，以确保尾气排放获得“优化并高效运行”。
大众汽车并未解释，这样做是为了满足政府监管部门的要求。而对于大众柴油轿车实验室排放测试结果与实际污染程度的差异，监管部门其实已经越来越怀疑。
2014年12月，加州空气资源委员会(CARB)及美国国家环境保护局(EPA)同意该公司对柴油轿车自愿召回，修复大众汽车坚持认为的一项可轻松解决的技术故障。此召回事件覆盖全美，为时数月。
CARB发言人Dave Clegern周三确认，上述信函是那次召回的一部分。
“这是(大众汽车)他们向我们呈递的潜在解决方案中的一个修复办法，但并不起作用，”他表示。
大众汽车拒绝就信函置评。
上周大众汽车承认就柴油车污染程度蓄意欺骗监管部门，排放丑闻浮出水面。(完)
(编译 刘秀红；审校 张荻)
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路透华盛顿1月19日 - 花旗集团(Citigroup)周四成为有史以来第一家遭到民事“幌骗(spoofing)指控”的银行，商品期货交易委员会(CFTC)称，花旗集团的一家子公司抱着取消订单的意图在美国公债期货市场下单。
路透伦敦1月19日 - 根据道富银行 周四公布的“英国脱欧表”(Brexometer)，未来六个月逾60%机构投资者将维持英国资产仓位不变。