研究预测到2035年有1200万辆自动驾驶汽车上路

路透底特律1月8日（记者 Paul Lienert） - 波士顿咨询公司（BCG）周四称，到2035年，全自动驾驶汽车可能占全球汽车销售量的近10%，或每年约1,200万辆。

BCG称，该公司调查的美国车主中，44%将考虑未来10年内购买一辆全自动驾驶汽车，20%愿意为全自动驾驶汽车所需的先进技术额外支付5,000美元甚至更多。

“这将是汽车行业100年来最根本的变革，”BCG全球汽车行业负责人Thomas Dauner指出。

BCG表示，安全性的提升是自动驾驶汽车能够吸引消费者的重要因素之一，此外还包括在车里不用亲自驾车，有机会完成其他任务的能力。报告中还提到较低的保险费和燃油成本。

制造商和供应商正在快速推出新硬件以加快自动驾驶系统的应用。

本周在拉斯维加斯举行的消费电子展上，梅赛德斯-奔驰、奥迪和宝马都展示了装配各种自动驾驶功能的汽车。

BCG在研究中指出，预计停车和协调交通拥堵的自动驾驶系统将在两年内开始出现，2018年出现可自动改变车道的高速自动驾驶系统。

此后出现的全自动驾驶汽车，包括自动驾驶出租车，可能让城市驾驶出现巨大改变，更多人分享汽车，从而有助于降低拥堵、污染和燃料消耗。

BCG的Xavier Mosquet表示，20年以后，由于自动驾驶汽车的广泛使用，“在大城市里的人们不再拥有汽车。”（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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