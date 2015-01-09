研究预测到2035年有1200万辆自动驾驶汽车上路

全球航运：波罗的海乾散货运价指数上涨，因海岬型船舶运费上升
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
(本文由路透中文网编译提供)
路透底特律1月8日（记者 Paul Lienert） - 波士顿咨询公司（BCG）周四称，到2035年，全自动无人驾驶汽车可能占全球汽车销售量的近10%，或每年约1,200万辆。
BCG称，该公司调查的美国车主中，44%将考虑未来10年内购买一辆全自动驾驶汽车，20%愿意为全自动驾驶汽车所需的先进技术额外支付5,000美元甚至更多。
“这将是汽车行业100年来最根本的变革，”BCG全球汽车行业负责人Thomas Dauner指出。
BCG表示，安全性的提升是自动驾驶汽车能够吸引消费者的重要因素之一，此外还包括在车里不用亲自驾车，有机会完成其他任务的能力。报告中还提到较低的保险费和燃油成本。
制造商和供应商正在快速推出新硬件以加快自动驾驶系统的应用。
本周在拉斯维加斯举行的消费电子展上，梅赛德斯-奔驰、奥迪和宝马都展示了装配各种自动驾驶功能的汽车。
BCG在研究中指出，预计停车和协调交通拥堵的自动驾驶系统将在两年内开始出现，2018年出现可自动改变车道的高速自动驾驶系统。
此后出现的全自动驾驶汽车，包括自动驾驶出租车，可能让城市驾驶出现巨大改变，更多人分享汽车，从而有助于降低拥堵、污染和燃料消耗。
BCG的Xavier Mosquet表示，20年以后，由于自动驾驶汽车的广泛使用，“在大城市里的人们不再拥有汽车。”(完) (编译：李富强 发稿：王凤昌)
波罗的海海岬型船运价指数升64点，或4.07%，报1,635点。海岬型船舶日均获利涨364美元，报12,446美元。该型船舶的通常运载量为15万吨。
路透5月9日 - 东芝已经告知西部数据(WD)，要求其勿干扰重要的芯片事业出售，驳斥西部数据有关违反合资协议的主张。 西部数据为东芝主要半导体工厂的合作伙伴，同时也是东芝芯片事业的竞购方，该公司主张东芝将合资事业的权益转移至新成立的事业，已经违反了相关合约。
路透新加坡5月9日 - 亚洲石脑油裂解价差周二跌至每吨65.25美元， 为5月4日以来最低；汽油裂解价差跳升10.2%至4月26日以来最高每桶10.2 5美元。 尽管石脑油较前一日下滑4.4%，但贸易商表示基本面没有太大的变化 ，尽管新加坡石脑油现货交易停滞。 印度石油公司(IOC)出售3.5万吨5月28-30日的石脑油给维多，价格为 离岸价(FOB)每吨较其自身定价公式升水约15.50美元。 “总体而言FOB升水仍然良好，尽管成本加运费价(C&F)升水下滑，因 为买家一直在私下里买进，”一位新加坡的贸易商称。 现货交易：中海油在求购6月下半月石脑油。 韩国的GS Caltex周一购买了一艘6月下半月重质全馏分石脑油，价格 为每吨较日本报价升水5美元。 一项路透的初步调查显示，上周美国汽油库存料下降约90万桶。 新加坡现货交易中没有石脑油交易，但有两笔汽油交易。 ENOC以每桶59.80美元的价格向中石油出售一艘6月4-8日船期的92号