华晨中国与东亚、西班牙Caixa于内地汽车金融合营获准开业

安邦人寿三个月内禁止申报新产品 产品开发工作需整改--保监会
路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透香港4月15日 - 中国汽车制造商华晨中国(1114.HK)周三称，其与东亚银行(0023.HK)及西班牙银行Caixa Bank(CABK.MC)于内地的汽车金融合营公司已经获准开业，三方并将寻求在汽车金融以外的领域合作。
据公告，该合营名为华晨东亚，分别由华晨中国、东亚旗下领达财务及Caixa旗下FinConsum占55%、22.5%及22.5%的权益。
合营公司初期主营提供汽车经销商采购车辆贷款，以及个人和企业购车贷款，此外亦可从事汽车融资租赁业务及与购车融资活动相关的谘询和代理业务等。
华晨中国表示，“除了汽车金融业务外，本集团与合资公司伙伴将继续在其他相关领域进一步研究和探索业务合作机会。”
FinConsum在西班牙专营汽车金融业务及消费性贷款。领达为一家从事消费金融业务的非银行金融机构，其业务营运主要在香港。Caixa Bank同时是东亚银行主要股东之一。
华晨中国今天收升4.16%，报16.52港元。（完）
欲浏览于香港联交所的声明，请点选：(here)
(记者 雷美珍；审校 张喜良)
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路透北京5月5日 - 中国保监会周五称，安邦人寿近期报送的“安邦长寿安享5号年金保险”规避中短存续期产品的有关监管规定，扰乱市场秩序，禁止其自今日起的三个月内申报新产品，并立即停止使用上述产品。
路透上海/北京5月5日 - 人民币兑美元即期周五受强购汇打压收贬至近一月新低。交易员称，早盘时段市场波动狭窄，部分机构参与倒量，成交量上升明显；午后客盘购汇增强，且离岸CNH亦显着走贬，汇价在收盘前跌破6.9关口。
指标 4月中值 区间 上月 上年同期 参与预测机构数