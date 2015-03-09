特斯拉未完成中国销售目标 在华裁员

中国太保董事长拟调任浦发银行 浦发行董事长退休
路透上海4月13日 - 中国上海两家市属金融机构的“掌舵人”同时出现变化。据上市公司周三晚公告，浦发银行董事长吉晓辉因年龄原因辞职；中国太保董事会高国富辞去太保职务，并被浦发银行提名为新董事人选。
路透北京3月9日 - 高端电动汽车生产商特斯拉(TSLA.O)周一称，根据今年早些时候推出的重整计划，正在中国裁员。该公司去年未完成其中国销售目标。
特斯拉拒绝透露裁员数量。《经济观察报》上周报导称，该公司将在华裁员30%，也就是600名雇员中的180人左右。特斯拉拒绝对该报导进行评论。
特斯拉发言人Gary Tao表示，取消了一些职位，也增加了一些职位，但今年早些时候宣布的重整计划导致整体员工数量下降。他表示，人员变动已经基本完成。
“首先的战略是打造强有力的高效团队，对市场做出更快的反应，因此这是执行该战略努力的一部分，”Tao说道。（完）
编译：李富强 发稿：程芳
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