本田汽车将在美加市场召回近4.6万辆飞度汽车

俄罗斯原油减产量将在4月中旬前达到25万桶/日--塔斯社
俄罗斯与其他一些非石油输出国组织(OPEC)成员国，加入了OPEC牵头的全球减产协议。该协议旨在稳定全球油价，协议将一直持续到6月底。(完)
路透4月29日 - 本田汽车(7267.T)将在美国和加拿大召回近46,000辆飞度(Fit)小型轿车，以修复电子稳定控制系统软件的问题。
此次召回涵盖2012和2013年款飞度运动车型。根据该公司提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件，这些车辆可能在急转弯时过度倾斜，从而导致失去轮胎附着力，并增加发生撞车事故的风险。
本田汽车表示，加拿大市场将有2,000辆车被召回，美国市场则为43,782辆。
NHTSA披露，为解决这一问题，本田汽车将为稳定控制软件进行升级。该公司表示，尚未听说与该问题有关的任何事故或伤害发生。(完)
(编译 徐文焰；审校 于春红)
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路透法兰克福4月11日 - 国际清算银行(BIS)总经理卡鲁阿纳周二表示，主要央行应准备让货币政策正常化，因通缩风险几乎已从这些经济体中消失，且经济成长正在回温。
路透莫斯科4月11日 - 俄罗斯塔斯社周二援引俄能源部长诺瓦克报道称，俄罗斯将很快开始与本国产油商讨论有关延长与石油输出国组织(OPEC)协同减产协议的可能性。