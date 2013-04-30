本田汽车将在美加市场召回近4.6万辆飞度汽车

路透4月29日 - 本田汽车(7267.T)将在美国和加拿大召回近46,000辆飞度(Fit)小型轿车，以修复电子稳定控制系统软件的问题。

此次召回涵盖2012和2013年款飞度运动车型。根据该公司提交给美国国家公路交通安全管理局(NHTSA)的文件，这些车辆可能在急转弯时过度倾斜，从而导致失去轮胎附着力，并增加发生撞车事故的风险。

本田汽车表示，加拿大市场将有2,000辆车被召回，美国市场则为43,782辆。

NHTSA披露，为解决这一问题，本田汽车将为稳定控制软件进行升级。该公司表示，尚未听说与该问题有关的任何事故或伤害发生。(完)

(编译 徐文焰；审校 于春红)

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