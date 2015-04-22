日本铃木汽车创纪录召回200万辆汽车 因点火开关瑕疵

达沃斯论坛：日央行总裁称美国经济增长可能推升美元 看好全球前景
路透瑞士达沃斯1月20日 - 日本央行总裁黑田东彦周五表示，美国经济加速成长的前景可能推升美元汇率，他还对全球经济持乐观看法，不认同贸易保护主义可能蔓延并损及全球贸易的疑虑。
路透东京4月22日 - 日本铃木汽车(7269.T)表示将召回2百万辆汽车，以更换点火开关，包括WagonR与Swift车款。因之前有报告指出点火开关的瑕疵导致该部件冒烟。此次召回数量创下该公司最高纪录。
此次召回是3月31日发布召回16.8万辆汽车的后续追加行动，当时系因日本报告表示有30辆汽车的点火开关发生燃烧或冒烟，其中18辆为警车。
最新的这一次召回数量达187.3万辆，包含日本地区的九种车款。其中包括铃木为通用汽车(General Motors) (GM.N)生产的车款Chevrolet Cruze、以马自达(7261.T)品牌销售的AZ-Wagon与Carol、以及铃木本身在1998-2009年间生产的Alto、WagonR以及Swift。
铃木在与日本国土交通省发布的报告中表示，有67起冒烟情况的回报。
一名铃木发言人表示，此次召回还包括澳洲与欧洲等海外市场的13.37万辆Swift、Alto、Chevrolet Cruze以及其他车款。
该发言人表示，这项瑕疵并未造成人员受伤，海外地区也没有冒烟或燃烧的情况回报。
铃木汽车拒绝透露这次召回对财务的影响预估。(完)
(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)
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路透伦敦1月20日 - 据知情消息人士，汇丰本周在全球裁掉投资银行部门约100个高层岗位。 消息人士称，此次裁员涉及汇丰环球银行及资本市场部门的常务总监和总监层级人员。由于事涉敏感，该消息人士拒绝署名。 “我们每年评估环球银行及资本市场表现，并做出适当的调整，以强化和提振该业务，”汇丰一位发言人在一份电邮声明中称。 汇丰正为英国退欧预期造成的影响做准备，伦敦总部人员面临不确定性。 汇丰将在2月21日公布全年财报。 汇丰股价今年迄今涨3.3%，同期STOXX欧洲银行股指数涨2.2%。(完) (编译 李爽 审校 蔡美珍)
路透1月20日 - 多元化企业通用电气(GE)周五公布，季度获利增长35.7%，受益于旗下电力及再生能源业务表现强劲。