日本铃木汽车创纪录召回200万辆汽车 因点火开关瑕疵

路透东京4月22日 - 日本铃木汽车(7269.T)表示将召回2百万辆汽车，以更换点火开关，包括WagonR与Swift车款。因之前有报告指出点火开关的瑕疵导致该部件冒烟。此次召回数量创下该公司最高纪录。

此次召回是3月31日发布召回16.8万辆汽车的后续追加行动，当时系因日本报告表示有30辆汽车的点火开关发生燃烧或冒烟，其中18辆为警车。

最新的这一次召回数量达187.3万辆，包含日本地区的九种车款。其中包括铃木为通用汽车(General Motors) (GM.N)生产的车款Chevrolet Cruze、以马自达(7261.T)品牌销售的AZ-Wagon与Carol、以及铃木本身在1998-2009年间生产的Alto、WagonR以及Swift。

铃木在与日本国土交通省发布的报告中表示，有67起冒烟情况的回报。

一名铃木发言人表示，此次召回还包括澳洲与欧洲等海外市场的13.37万辆Swift、Alto、Chevrolet Cruze以及其他车款。

该发言人表示，这项瑕疵并未造成人员受伤，海外地区也没有冒烟或燃烧的情况回报。

铃木汽车拒绝透露这次召回对财务的影响预估。(完)

(编译 陈宗琦；审校 李婷仪)

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