丰田宣布因电动方向盘瑕疵全球召回18.5万辆汽车

路透东京7月3日 - 日本丰田汽车 (7203.T)宣布在全球召回约18.5万辆汽车，其中包括Yaris小型车，因电动方向盘系统存在瑕疵，可能造成方向盘较为沉重。

2010年11月到2012年3月生产的Yaris车款已被召回。丰田表示，亦召回2010年8月到2011年8月出厂的Verso-S车款。

丰田将在日本召回约13万辆，德国召回约7,050辆，法国约7,000辆，另外还有一些国家亦将进行召回。

丰田发言人Shiori Hashimoto指出，目前未传出任何因为这项瑕疵而造成的事故。(完)

(编译 蔡美珍; 审校 白云)

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