丰田宣布因电动方向盘瑕疵全球召回18.5万辆汽车

东芝称申请破产的西屋电气截止去年底共有98亿美元债务
路透东京3月29日 - 日本东芝周三表示，旗下美国西屋电气截至12月底共有负债98亿美元，该业务已根据美国破产法第11章申请破产保护。
路透东京7月3日 - 日本丰田汽车 (7203.T)宣布在全球召回约18.5万辆汽车，其中包括Yaris小型车，因电动方向盘系统存在瑕疵，可能造成方向盘较为沉重。
2010年11月到2012年3月生产的Yaris车款已被召回。丰田表示，亦召回2010年8月到2011年8月出厂的Verso-S车款。
丰田将在日本召回约13万辆，德国召回约7,050辆，法国约7,000辆，另外还有一些国家亦将进行召回。
丰田发言人Shiori Hashimoto指出，目前未传出任何因为这项瑕疵而造成的事故。(完)
(编译 蔡美珍; 审校 白云)
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路透首尔3月29日 - 韩国每日经济新闻援引未具名消息人士报导称，韩国芯片制造商SK海力士牵头的一个财团，已对东芝旗下记忆体芯片业务的多数权益提出逾90亿美元的收购报价。
路透东京3月29日 - 监管文件周三显示，东芝旗下核业务西屋电气在纽约南区根据美国破产法第11章申请破产保护，此前面临数以十亿美元计的费用超支，以及美国电力项目长达数年时间的拖延。(完)