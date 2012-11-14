专访：兰博基尼推出Aventador敞篷版跑车

印度对部分中国钢铁产品课征的反倾销税延长五年
路透新德里2月20日 - 印度已将对来自中国的部分钢铁产品的反倾销税延长五年，以寻求保留保护主义壁垒，遏制廉价的外国商品涌入印度。
路透新加坡11月12日电(记者 John O'Callaghan)---兰博基尼周一推出了Aventador敞篷版跑车，希望实现在超级跑车市场的销量持续增加。兰博基尼预测明年的超级跑车市场将持平。
博基尼CEO斯蒂芬·温克尔曼(Stephan Winkelmann)在新加坡接受路透采访时表示，在如此严峻的环境下，今年对兰博基尼而言已经相当不错了。兰博基尼2011年和2010年的全球销量分别是1,602和1,302辆。
他对路透表示：“今年的销量相比去年至少增加了10%。我们已然超过了去年全年的销量，所以这是个好迹象。”
但他也表示，自全球金融危机发生以来，整个超级跑车市场的复苏依然缓慢。2007年，全球销量曾达到3.6万辆左右的巅峰。
“今年的销量在2.5万辆左右，即便明年也不会超过这个数字。我们在欧洲的销售放缓，在美国的销量增加，东南亚和中东地区的销售也不错。中国我们不知道。”
兰博基尼对中国的销售依然乐观。中国是继美国之後该公司的第二大市场。兰博基尼去年在华销量近350辆，截止到今年，在中国市场将有20家代理商。
“他们或许会暂时停止购买像我们这样的汽车，但可以肯定的是，中国市场如此巨大，我相信其将很快复苏。”（完）
编译：靳怡雯 发稿：王凤昌
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