马自达和菲亚特拟合作生产新款跑车

路透东京5月23日电---马自达(7261.T)和菲亚特FIA.MI周三表示,双方已签署不具约束力的谅解备忘录,将基於马自达下一代MX-5平台,开发和生产马自达以及阿尔法罗密欧(Alfa Romeo)品牌新款敞篷跑车.阿尔法罗密欧为菲亚特旗下的轿车品牌.

两家公司在声明中称,预计将在今年下半年签署最终协议.

马自达和菲亚特将利用各自引擎开发两种风格截然不同的跑车.这两款跑车都将在马自达的日本广岛工厂生产,阿尔法罗密欧品牌的跑车则将於2015年投产.

这两家汽车制造商也表示,会协商在欧洲进一步合作的机会.马自达发言人称,协议不涉及任何股权结盟的讨论.(完)

--编译 王翔琼;审校 王洋

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