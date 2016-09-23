法国PSA证实对马来西亚宝腾汽车结盟意向做出回应

中国成长忧虑拖累油价走低 OPEC减产疑虑导致本周下跌3%
路透纽约1月13日 - 油价周五走低，且本周周线下跌3%，因对石油输出国组织(OPEC)减产力度的疑虑挥之不去，对全球第二大石油消费国中国经济体质的担忧导致市场人气恶化，之前中国报告，2016年全年出口降幅创2009年以来最大。
路透吉隆坡/巴黎9月23日 - 法国PSA标致雪铁龙(PEUP.PA)表示，已对马来西亚宝腾汽车(Proton)有关结成伙伴关系的意向“做出回应”；熟知内情的消息人士表示，拥有宝腾汽车的DRB-Hicom集团有意出售这家长期不见起色的车厂的股权。
“标致证实，对宝腾与其股东DRB-Hicom的提议征求做出了回应，”巴黎PSA一名发言人表示。该发言人拒绝就PSA回应的内容或宝腾所征求提议的性质置评。
一位熟知内情人士表示，宝腾今年稍早向将近20家车厂发出结成伙伴关系的提议。吉隆坡方面的人士表示，DRB-Hicom不排除出售宝腾多数股权，也可能考虑卖掉宝腾旗下的英国跑车与赛车品牌莲花(Lotus)。
熟知内情人士拒绝具名，因为相关讨论仍属机密。
这些人士也表示，日本铃木汽车(7269.T)与法国雷诺汽车(Renault)(RENA.PA)也都回应了提议征求。铃木与雷诺人员皆拒绝回应。
宝腾与DRB-Hicom没有立即回复置评请求。(完)
(编译 陈宗琦；审校 王颖)
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