宝马将在北美召回4.55万辆7系轿车

独家：中国振华石油将收购雪佛龙的孟加拉天然气田-行业高管
路透北京/达卡2月22日 - 两名驻北京的中国石油业高管表示，中国国企--振华石油已与雪佛龙(Chevron)签订初步协议，将购买后者位于孟加拉的天然气田，作价约20亿美元。
路透10月29日电---宝马(BMWG.DE)北美子公司表示，将召回4.55万辆宝马7系2005-2008款豪华轿车，以修复可能导致溜车现象的缺陷。
宝马称，召回车辆的自动变速箱因软件问题可能无法转换到“停车”模式。
宝马的这些7系轿车搭载自动转换系统，当驾驶者按下“停/启”按钮关闭引擎後，变速箱会自动转换到停车模式。但在某些情况下，若驾驶者连按两三次“停/启”按钮，变速箱则会转换到空档模式，而非停车模式。
美国国家公路交通安全管理局（NHTSA）网站上周五晚些时候刊出了正式召回公告。公告称：“如果驾驶者在变速箱处於空档模式且未启用驻车制动时离开，可能会发生溜车现象。”
宝马称，他们将从11月开始就此问题通知相关车主，但经销商可能要等到明年3月才能开始修复问题软件。
上周，宝马曾因车门插销缺陷召回部分7系轿车。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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