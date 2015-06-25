丰田及日产扩大全球召回 更换高田安全气囊

路透东京6月25日 - 日本丰田汽车(7203.T)及日产汽车(7201.T)周四宣布，将把之前在北美的召回行动扩大至全球其他地区，更换高田(7312.T)的可能有瑕疵的安全气囊气体发生器。

丰田表示，将扩大召回2003年4月至2008年12月间生产的24款汽车，共286万辆，其中在欧洲172.9万辆，日本36万辆，中国19万辆。在高田同意遵守美国监管当局命令，宣布有更多气囊发生器存在瑕疵，并扩大召回后，丰田6月16日在美国召回137万辆汽车。

日产汽车表示，将召回2007年4月至2008年12月生产的19.8万辆汽车，包括Navara、Caravan和Teana，此前在美国和加拿大进行过类似的召回。

造成召回行动的可能瑕疵的原因仍不清楚，两家汽车公司表示，尚未有与召回相关的事故和受伤报导。(完)

(编译 蔡美珍/于春红；审校 李婷仪)

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