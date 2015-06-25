丰田及日产扩大全球召回 更换高田安全气囊

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透东京6月25日 - 日本丰田汽车(7203.T)及日产汽车(7201.T)周四宣布，将把之前在北美的召回行动扩大至全球其他地区，更换高田(7312.T)的可能有瑕疵的安全气囊气体发生器。
丰田表示，将扩大召回2003年4月至2008年12月间生产的24款汽车，共286万辆，其中在欧洲172.9万辆，日本36万辆，中国19万辆。在高田同意遵守美国监管当局命令，宣布有更多气囊发生器存在瑕疵，并扩大召回后，丰田6月16日在美国召回137万辆汽车。
日产汽车表示，将召回2007年4月至2008年12月生产的19.8万辆汽车，包括Navara、Caravan和Teana，此前在美国和加拿大进行过类似的召回。
造成召回行动的可能瑕疵的原因仍不清楚，两家汽车公司表示，尚未有与召回相关的事故和受伤报导。(完)
(编译 蔡美珍/于春红；审校 李婷仪)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。