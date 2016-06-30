数家车企在日本市场因高田气囊问题召回130万辆汽车

路透东京6月30日 - 日本数家汽车制造商周四宣布在日本召回约130万辆汽车，这是召回高田(7312.T)可能有瑕疵的气囊行动的一部分，一些汽车厂商计划在海外市场召回更多汽车，可能将再涉及逾100万辆汽车。

马自达汽车(7261.T)周四称，计划在全球召回约157万辆汽车，其中包括在日本召回49万辆汽车，三菱汽车(7211.T)的召回计划在日本影响约52万辆汽车。

富士重工业(7270.T)在日本市场已召回29万辆斯巴鲁(Subaru)汽车。

马自达已在日本召回Demio微型汽车、Bongo货车和RX-8运动型汽车。该公司称，涉事汽车在2003-2016年期间生产，其货车需要更换司机侧气囊，余下召回则涉及副驾驶侧气囊。

马自达称，召回的型号中包括Mazda 2，这将在美国和中国等海外市场召回，但没有提供更多细节。

三菱汽车称，周四召回的受影响汽车是在2006-2016年期间生产的，包括Delica多功能用车(MPV)和Pajero运动型车(运动休旅车，SUV)，它们都使用高田生产的司机侧气囊。

三菱汽车的eK Wagon、eK Sport、Pajero Mini和Toppo mini等车型将更换副驾驶侧气囊，同时日产汽车(7201.T)的迷你车型也将更换该气囊。

三菱汽车称，此前总计有约9.2万辆Delicas和Pajeros已出口海外，可能将在稍后召回。

富士重工业称，正在日本市场召回2003-2009年生产的Subaru Legacy轿车，因副驾驶侧气囊有问题，上月曾在美国进行了类似的召回。(完)