丰田汽车再度引领美国汽车可信度调查榜 别克异军突起

路透底特律10月24日 - 《消费者报告》杂志周一称，丰田汽车(7203.T)旗下的两个汽车品牌在该杂志进行的年度可信度调查中领先，通用汽车(GM.N)的别克成为至少35年来首个进入前三甲的美国品牌。

雷克萨斯和丰田连续第四年名列前两位，自该杂志1980年代早期开始进行品牌可信度调查以来，二者一直表现出众。

《消费者报告》汽车测试总监Jake Fisher称，“轻奢”品牌别克在调查中表现较好，是因其车型较少，而且没有皮卡或卡车衍生而来的运动型车(运动休旅车，SUV)车型；通用汽车旗下品牌雪佛兰和凯迪拉克的评级则是受到皮卡或卡车衍生而来的运动型车冲击。

亚洲车商仍在可信度调查中占多数，日本和韩国的八个品牌中有七个都被视为“更可靠”。大众汽车(Volkswagen)(VOWG_p.DE)的豪车品牌奥迪是唯一一个进入前八位“更可靠”品牌的德国车商。

过去十年中，《消费者报告》和其它第三方进行调查的所有品牌的可信度都有所提高，尤其是美国车商通用汽车、福特汽车(F.N) 和菲亚特克莱斯勒汽车 (FCHA.MI)(FCAU.N)。

但菲亚特克莱斯勒汽车仍远远落后，在对29个品牌的调查中，该公司有四个品牌名列倒数四位。在销售和可信度方面，菲亚特克莱斯勒最成功的品牌当属Jeep SUV系列，上升四位名列第23位。

日产(Nissan)汽车(7201.T) 的豪车品牌英菲尼迪自去年来大有长进，在调查中上升16位。(完)