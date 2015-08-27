上汽集团上半年净利同比增4% 整车销量增速放缓

路透上海8月27日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周四公布，上半年实现净利润141.65亿元人民币，同比增长4.36%；同期公司整车销售增速放缓，受股市资金分流等因素影响。

半年报显示，上汽集团1-6月实现营业总收入3,236.15亿元，同比增1.13%；每股收益1.285元。上半年实现整车销售286.2万辆，与去年同期基本持平；公司整车销量继续保持国内市场领先地位，国内市场占有率达到23.4%，比去年底提高0.4个百分点。

公司指出，上半年整车销量增速放缓主要原因有：受股市资金分流影响，汽车消费意愿出现推迟，成交率明显下降；市场增长出现结构性分化，传统轿车市场负增长，增量集中于SUV和MPV的中低价位产品，公司虽然MPV产品表现优异，但轿车产品占比较大，SUV产品定位较高，产品结构与市场热点的契合度不够；公司主要整车新品从二季度开始加快上市步伐，新车带来的增量效应还未充分显现。

上汽集团去年上半年国产整车销量286.1万辆，同比增长11.6%。

公司并称，因中国宏观经济下行压力进一步加大，国内汽车市场增速明显下滑，上半年国内市场整车销售1,206.4万辆，同比增长0.7%；其中乘用车989.1万辆，同比增长5.7%。

该公司预计，从短期看，下半年国内汽车市场形势虽然依然严峻，但随着宏观经济企稳回升，汽车市场仍存在结构性增长机遇。预计今年全年国内汽车销量在2,410万辆左右，同比略有增长，其中，预计乘用车在2,000万辆左右，同比增长约3%。

上汽集团周四收于涨停，报16.52元，一个月来累计下滑29.51%。（完）

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(发稿 边竞; 审校 张喜良)

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