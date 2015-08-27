上汽集团上半年净利同比增4% 整车销量增速放缓

中国外管局称银行结售汇统计将增加远期差额交割和掉期存量交易统计
路透北京1月20日 - 中国国家外汇管理局周五称，近日发布通知调整银行结售汇统计报表，目的是完善银行结售汇统计，提高外汇市场数据透明度。通知的主要内容包括丰富衍生产品业务统计指标，增加远期差额交割和掉期交易存量统计；提升数据报送电子化水平；以及整合统计制度管理文件。
路透上海8月27日 - 中国最大汽车企业--上海汽车集团股份有限公司(600104.SS)周四公布，上半年实现净利润141.65亿元人民币，同比增长4.36%；同期公司整车销售增速放缓，受股市资金分流等因素影响。
半年报显示，上汽集团1-6月实现营业总收入3,236.15亿元，同比增1.13%；每股收益1.285元。上半年实现整车销售286.2万辆，与去年同期基本持平；公司整车销量继续保持国内市场领先地位，国内市场占有率达到23.4%，比去年底提高0.4个百分点。
公司指出，上半年整车销量增速放缓主要原因有：受股市资金分流影响，汽车消费意愿出现推迟，成交率明显下降；市场增长出现结构性分化，传统轿车市场负增长，增量集中于SUV和MPV的中低价位产品，公司虽然MPV产品表现优异，但轿车产品占比较大，SUV产品定位较高，产品结构与市场热点的契合度不够；公司主要整车新品从二季度开始加快上市步伐，新车带来的增量效应还未充分显现。
上汽集团去年上半年国产整车销量286.1万辆，同比增长11.6%。
公司并称，因中国宏观经济下行压力进一步加大，国内汽车市场增速明显下滑，上半年国内市场整车销售1,206.4万辆，同比增长0.7%；其中乘用车989.1万辆，同比增长5.7%。
该公司预计，从短期看，下半年国内汽车市场形势虽然依然严峻，但随着宏观经济企稳回升，汽车市场仍存在结构性增长机遇。预计今年全年国内汽车销量在2,410万辆左右，同比略有增长，其中，预计乘用车在2,000万辆左右，同比增长约3%。
上汽集团周四收于涨停，报16.52元，一个月来累计下滑29.51%。（完）
欲了解详情,可点选上海证交所网站 here
(发稿 边竞; 审校 张喜良)
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