俄罗斯汽车重镇陶里亚蒂受裁员冲击 归罪于外国人

焦点：Luxottica与依视路将以460亿欧元合并 缔造全球眼镜业巨头
路透米兰/巴黎1月16日 - 意大利Luxottica和法国依视路(Essilor)已经达成460亿欧元(490亿美元)的合并协议，将缔造一个年收入超过150亿欧元的全球眼镜巨头。
路透俄罗斯陶里亚蒂4月27日（记者 Gleb Stolyarov） - 在俄罗斯汽车重镇陶里亚蒂，人们将经济上的困难归罪于外国人，而不是国家领导人。
陶里亚蒂相当于俄罗斯版的底特律，俄罗斯经济放缓、全球油价下跌以及西方对俄制裁，导致这里受到很大的冲击。
面对经济放缓，俄罗斯消费者放弃了非必需品支出中的最大一项--汽车消费，而汽车业是陶里亚蒂经济的支柱产业。
这里的主要车企Avtovaz(AVAZ.MM)有数千人失业，很多依赖汽车行业的企业营收下滑。
陶里亚蒂的居民都认为应该责怪Avtovaz的控股企业雷诺日产以及该公司雇佣的外国经理人。
“该公司的外国所有者没有采取任何措施保护工人，”当地议员Leonid Kalashnikov在竞选宣传册上写道。“陶里亚蒂如今处在社会动荡边缘不足为奇。”
Avtovaz拒绝对该公司损害当地汽车行业或虐待工人的指责发表评论。
将俄罗斯的不幸怪罪于外国人是普京领导下的俄罗斯常见情况。克里姆林宫宣传的观点是：经济危机是西方对俄罗斯对抗美国进行惩罚的阴谋。
在人口超过70万的陶里亚蒂，有更直接的原因不喜欢外国人的影响。
Avtovaz的瑞典籍负责人Bo Andersson上个月被撤职，在此之前他一直推动清除效率不足的供应商，有些情况下将合同授予外国企业。
他的做法推动Avtovaz最大的供应商Avtovazagregat和Avtovaz两个子公司关门，数千人失业。
Andersson同时也在Avtovaz裁员，随着拉达车销量大幅下滑，裁员进程加速。
2008年，Avtovaz拥有约11万员工，约占陶里亚蒂人口的七分之一。Avtovaz一个工会的负责人、董事会成员Sergei Zaitsev表示，截至今年2月底，该公司的员工数量降至4.4万左右。
Andersson在被撤职前不久接受报纸采访时表示，经济的困难时期需要作出艰难的决策，Avtovaz的股东全权委托他作出必要的决定，包括裁员。
裁员是标准的西方企业行为，但这与俄罗斯的文化有冲突。俄罗斯文化认为汽车行业是国家自豪感的源泉之一，倾向于避免裁员，选择降薪和减少工作时间。
“Avtovaz被Bo Andersson和他的亲信们祸害得最为严重，”失业的前Avtovaz员工Oleg上个月说道。
失业的前Avtovaz采购专家Yevgeny表示，外国生产商正在损害Avtovaz，从而占据其市场。“这显然是破坏，”他说道。（完）编译：李富强 发稿：王燕焜
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