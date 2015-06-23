咨询公司AlixPartners预计全球汽车销量增长将放缓

三星电子称电池缺陷导致盖乐世Note7手机起火（更新版）
路透首尔1月23日 - 全球最大的智能手机生产商--韩国三星电子周一表示，造成该公司旗舰产品盖乐世(Galaxy)Note7起火的原因是电池缺陷，并宣布多项措施以避免重蹈覆辙。三星试图恢复外界对该公司的信任，并帮助智能手机业务重获发展动能。
路透底特律6月23日 - 与全球汽车制造商有广泛合作的咨询公司AlixPartners周二发布预估显示，全球未来七年的汽车需求年增长率将放慢至2.6%，美国市场汽车销量将在2016年触顶。
AlixPartners美洲地区汽车业务主管Mark Wakefield称，由于利率上升和二手车价格下滑，美国市场可能在2019年触及约1,500万辆的周期性低谷。该公司并预测，美国今明两年的轿车与轻型卡车销量将分别为1,710万辆和1,740万辆。
AlixPartners估计，2021年全球汽车年销量将增至1.032亿辆，高于2015年的8,790万辆。未来七年的年增长率将慢于2007-2014年的3.1%，当时许多市场的需求正从金融危机的冲击中回暖。
该公司还预计，中国汽车市场在2018年前年增长率料为5.2%，较2005-2014年期间的16.6%大幅下滑。
AlixPartners预计，低油价可能让美国直到2017年的年销量超过1,700万辆。Wakefield称，低油价可能给汽车厂商带来问题，因为美国更严格的节能目标所需科技给每辆车带来3,500美元的附加成本，消费者或需要九年到13年才能拿节约燃料支出补偿这一成本。
Wakefield对路透表示，“你们(汽车厂商)目前在争取消费者，”因为多数消费者一辆新车的使用时间为六年，而科技回报的时间需超过这一时间。
Wakefield称，他不认为美国政府会放弃目标，即让汽车厂商生产的汽车在政府测试中达到每加仑平均54.5英里的能耗。但汽车厂商可能得到更多宽待，允许其生产的汽车在日常行使中排放更多温室气体，并消耗更多燃料。
而且Wakefield称，汽车厂商正在采取措施增加汽车电气化水平，即采用混合动力系统和技术，以电动化系统取代机械和液压刹车器或电力配件。(完)
(编译 徐文焰/李爽 审校 王丽鑫/杜明霞)
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