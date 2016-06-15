三菱汽车在更多车型上使用了错误里程数据--媒体

调查：印度第四季经济增幅料放缓至6.5%，受现金短缺拖累
路透班加罗尔1月18日 - 一项路透调查显示，印度经济在2016年最后三个月失去动能，总理莫迪之前废除大面额纸币的做法打击了消费和商业，但该国经济料将在本季回升。
路透东京6月15日 - 日本媒体周三报导称，三菱汽车(7211.T)在几个目前已经停售的车型中也使用了不当燃油经济性数据，该公司打算不久后向日本国土交通省报告此事。
三菱汽车在4月承认虚报了旗下四款迷你车型的燃油经济性数据，其中包括为日产汽车(7201.T)生产的两款车型。该公司并表示，其内部调查显示另有九款车型使用了不恰当的里程计算结果。
朝日新闻称，三菱汽车还篡改了三款车型的数据。读卖新闻表示，该公司在超过10款已停售车型上使用了理论计算英里数结果。
三菱汽车拒绝就媒体报导置评，称针对该问题的调查仍在进行。
燃油经济性丑闻促使该公司重报过去的业绩，重组管理层并向日产汽车(7201.T)出售了控股股权。(完)
(编译 徐文焰；审校 许娜)
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