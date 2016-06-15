三菱汽车在更多车型上使用了错误里程数据--媒体

路透东京6月15日 - 日本媒体周三报导称，三菱汽车(7211.T)在几个目前已经停售的车型中也使用了不当燃油经济性数据，该公司打算不久后向日本国土交通省报告此事。

三菱汽车在4月承认虚报了旗下四款迷你车型的燃油经济性数据，其中包括为日产汽车(7201.T)生产的两款车型。该公司并表示，其内部调查显示另有九款车型使用了不恰当的里程计算结果。

朝日新闻称，三菱汽车还篡改了三款车型的数据。读卖新闻表示，该公司在超过10款已停售车型上使用了理论计算英里数结果。

三菱汽车拒绝就媒体报导置评，称针对该问题的调查仍在进行。

燃油经济性丑闻促使该公司重报过去的业绩，重组管理层并向日产汽车(7201.T)出售了控股股权。(完)