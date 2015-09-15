奔驰看好无人驾驶汽车叫车服务 瞄准高级礼车租赁市场

路透法兰克福9月15日 - 戴姆勒(DAIGn.DE)执行长Dieter Zetsche表示，德国汽车大厂奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)看好利用无人驾驶汽车提供豪华轿车叫车服务的业务潜力，颇有直接挑战优步(Uber)的意味。

奔驰正考虑成立一支大型的自动汽车车队，迎合新顾客群的需求，这类客户购车自用的意愿不高，但对使用大型豪华轿车这类高级交通运输服务仍感兴趣。

“这是我们专攻的发展目标之一，”Zetsche在法兰克福车展开幕前，在一项奔驰主办的活动场边对路透表示。

戴姆勒自身已有car2go汽车共享服务，这项服务能让用户透过智能(智慧型)手机，找出并租用位于附近的戴姆勒车队车辆。

“如果能让车子自动找上你，那会更加方便，”Zetsche表示。

Zetsche说，这项结合汽车租赁与自动汽车的服务，开启了新的业务契机。(完)

(编译 陈宗琦；审校 高琦)

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