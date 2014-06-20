热点聚焦：车企用料两样情 西方车商爱铝亚洲企业偏爱钢

资料图片：现代汽车在印度的一条组装线。 REUTERS/Babu

路透首尔6月20日 - 两位知情人士表示，大约四年前，现代汽车(005380.KS)考虑在Genesis轿车上使用铝制车身、而非钢制车身，以减轻重量，提高燃油效率，并增强应对德系高端汽车竞争的能力。

另外两名消息人士向路透称，现代旗下起亚汽车(000270.KS)亦采取类似举动，在高端K9轿车测试版中使用铝制车身面板，包括车门、引擎盖和后车厢盖。

但据其中两名消息人士透露，出于成本考量，加之与兄弟企业现代制铁(004020.KS)关系密切，这两家韩国企业最终还是选择使用钢制材料。

在奥迪(NSUG.DE)和福特汽车(F.N)等西方车企带头使用铝制材料的时候，亚洲同业却不愿为这些成本昂贵的材料更换进行投资。一旦更换材料，则将改变现有的制造流程及供应商关系。

“亚洲企业目前面临的真正重大的挑战在于，在要求车身更加轻盈的压力与日俱增的情况下，该何去何从，”EFS Business Consultancy总裁暨执行长Truls Thorstensen称。

亚洲车企通常倾向于渐进式升级，这样就能利用现有厂房，并在同一条生产线上制造多款汽车；西方同业则倾向于整体调整产品，而这需要重新设置工厂。因此，随着美欧纷纷提高燃油效能和排放标准，亚洲车企被迫寻找其他方法来减少车身重量及尾气排放。

“如果你想怎样就怎样，那么可能会更容易决定使用铝、或减轻车身重量，”Thorstensen称。

对于公司考虑在产品开发上使用何种材料的问题，现代汽车拒绝置评。起亚汽车一名发言人表示，公司并未在K9测试版中使用铝制车身，并拒绝回答是否考虑在汽车开发过程中使用这种材料。

欲浏览全球轻型汽车铝使用量及汽车业铝需求量图表，请点击：reut.rs/1jA8Z28

**需求增长**

印度Hindalco Industries HALC.NS 旗下的全球最大平轧铝生产商Novelis Corp内部预估显示，到2016年，亚洲汽车业铝需求料将增加71%，北美地区需求则料跳升五倍。

Novelis预计，2016年，汽车业铝需求总量中，亚洲所占比例低于10%，北美和欧洲各占比约45%。IHS Automotive表示，尽管如此，全球汽车产量中仍料有逾一半来自亚洲。

大众汽车(Volkswagen) (VOWG.DE)旗下奥迪以及宝马汽车(BMW)(BMWG.DE) 等欧洲豪华汽车生产商，在高端、高利润豪华车上提高铝的使用。福特旗舰车型F-150皮卡今年稍晚将采用全铝车身，为畅销车型中首例。

但现代、丰田(7203.T)和其他亚洲生产商还主要通过高效的装配流水线来生产畅销车型，这些流水线通常已经有数十年的历史。这些汽车厂商的豪华车型销量不高，而且价格比不上奥迪和宝马。

据咨询公司Wood Mackenzie称，铝比钢铁的成本高出约四倍，不过铝比传统钢铁轻最多30%，比高级、高强度的钢铁轻15%。采用铝不仅会大幅增加成本，而且要需要大量投资来调整生产线。

**现代轿车重量较重**

其中两位消息人士表示，现代产的Genesis汽车老款是铝引擎罩，但该公司在2013年末推出的新款换成钢罩，使其比老款更重但也更耗能。

据Novelis，铝罩重量大约是钢罩的一半。据美国能源部，车体重量每减少10%会使燃料节省6-8%。

一位知情消息人士表示，2010年现代开始开发当前这代Genesis时，减轻车重和提高燃油经济性是让人担心的一个事情。

这位消息人士称，在首尔市郊现代研发中心举行的一次会议上，工程师提议将轻质铝的使用由引擎罩扩大到车身外钣金甚至是车架。这位消息人士也参加了这次会议。但现代汽车却反向而行，甚至将铝引擎罩由钢罩代替，就因为该公司与现代钢铁有关联，而且铝制品相关成本更高。

“这对现代来说是倒退，”这位消息人士称。

新款Genesis汽车比2008年推出的老款重了高达390磅(177公斤)，比宝马535i重了181磅。

**高强度钢的使用**

亚洲车企没有转向用铝，而是与钢企一起开发更轻、强度更好的钢材；同时采取其他措施改善油耗，包括升级传统发动机和部件，而无需对生产设备进行重大调整。

目前，日本车企大多只在混合动力和高端车型的部件上使用铝材，比如丰田的雷克萨斯IS。本田汽车(7267.T)开发出科技，将铝和钢一起用于美国版讴歌 RLX和雅阁的部分部件。“当我们考虑量产时，全铝仍有难度，”本田发言人Yuka Abe向路透表示。

日产汽车(7201.T)去年宣布，计划从2017年起将新款车型中高强度钢部件的使用最高提升至20%。

**车用钢板供应过剩**

亚洲车企坚持使用钢材，部分是因为供应充足，全球三分之二的钢铁供应都来自亚洲。

Novelis今年底将在中国建成一家车身板工厂，正收到来自亚洲汽车厂商关于用铝的大量询问。但该公司亚洲汽车销售主管Jeff Wang称，中国车企大量用铝还需4-5年，韩国和日本车企则需2-3年。

他预计，西方车企在中国产汽车中使用铝材，将推动亚洲竞争对手跟随潮流。

Wood Mackenzie称无法确定铝制车身板能否打入大众汽车市场。

“钢制汽车部件的供应商会利用吸引人的创新及定价来反击，钢企不太可能轻易放弃这个市场，”该机构称。(完)

(编译 许娜/杜明霞/李爽/朱晓军；审校 王洋)

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