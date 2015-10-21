汽车厂商推动技术进步影响车辆可靠性--杂志

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Joseph White

路透底特律10月20日 - 《消费者报告》(Consumer Reports)杂志在其年度车辆可靠性调查中发现，拥有先进的省油技术和电子多媒体系统影响车辆的可靠性，比如特斯拉 Model S。

该杂志周二称，使用新的传动技术提升燃油里程的很多车辆“出现问题增加的趋势”。

这项基于对1,400名车主的调查显示，技术非常先进的特斯拉Model S的可靠性得分低于平均值。该杂志的编辑们近期曾赞扬Model S P85D在其性能测试中获得纪录最高分。但车主们抱怨响声、泄露和充电装置、动力传动系统以及中控台显示器等方面问题。

调查发现，对多媒体信息娱乐系统故障的抱怨继续困扰很多大型汽车厂商，包括福特汽车 、日产汽车 、菲亚特克莱斯勒 和通用汽车 旗下的凯迪拉克等知名品牌。

本田汽车 旗下的高端品牌讴歌在28个品牌中的排名下滑七位至第18位，受累于传动装置和车内娱乐系统的问题。

丰田汽车 旗下的雷克萨斯在可靠性调查中摘得头筹。底特律品牌中排名最靠前的是别克，排名第七位。

菲亚特克莱斯勒旗下的菲亚特品牌排名垫底。

该杂志称，其2015年可靠性调查基于74万辆车的数据。（完）