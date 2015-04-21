宝马中国计划在腾讯不调整微信应用的情况下在车内安装微信

路透上海4月21日（记者 Jake Spring） - 宝马(BMWG.DE)中国研发负责人Rene Wies称，公司正在试图为中国的宝马汽车安装腾讯(0700.HK)移动应用--微信，并计划在不需要腾讯调整微信软件的情况下实现。

中国是全世界最大的汽车市场，这里的竞争越发向技术附加转移。汽车高管们称，用户们要求在车上安装目前已有约5亿活跃用户的微信；目前中国市场上的汽车并不预装微信。

福特(F.N)曾表示，正在与腾讯协商，要求腾讯调整微信，从而在其车上使用。

Wies对路透称，宝马计划找到无需腾讯调整微信的方法，因为腾讯并不很情愿作出调整。

“腾讯目前没有大家预期的那么开放，而且他们处于竞争环境中，试图增加新的功能，因此为汽车行业调整软件并不是他们的重点。”Wies在一个活动中表示。

“我们需要找到无需腾讯调整微信就可以安装的方法。”

腾讯发言人并未立即发表评论。

Wies指出，宝马汽车上推出微信可能需要一年时间，如果腾讯对调整微信更加开放，所需的时间可能缩减到半年甚至更短。宝马计划用语音控制车内的微信。

（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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