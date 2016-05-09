特斯拉渴望制造业人才加盟 帮助实现产量目标

国际油市：亚洲柴油裂解价差上涨，受印尼及斯里兰卡需求推动
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(本文由路透中文网编译提供)
路透旧金山5月9日（记者 Alexandria Sage） - 特斯拉 创始人马斯克本周发出公开呼吁，希望制造业人才帮助特斯拉实现到2020年年产100万辆纯电动汽车的目标。
马斯克表示，他“决意”将特斯拉打造成制造巨头，但他的愿景依赖有经验的汽车工程师在四年时间里将产量提升10倍；这对老牌汽车厂商来说都是个挑战。
特斯拉周三称，2018年将生产50万辆车，比计划提前了两年；到2020年将产量提高到近100万辆。就在同一天，特斯拉宣布负责生产的副总裁离职。
“这家公司的高层出现巨大变动，员工们没有规划、设计或制造汽车的经验，就这样还指望将产量提高到这些水平？”密歇根汽车制造咨询师Michael Tracy问道。
不考虑资本要求，汽车专家们还提到了制造工程师短缺。这些工程师的地位在2008年美国汽车危机发生前就在下降。
“这个国家一直存在这个问题，”密歇根州立大学工程学院雇主关系总监Garth Motschenbacher说道。
“长期以来，制造业被视为工程行业的低端。”
与此同时，谷歌 和苹果 也在发展汽车项目，吸引同样的潜在员工。福特汽车 、通用汽车 和丰田汽车 等老牌厂商也是如此。
德勤2015年的报告发现，雇佣有经验的工程师需要三个月时间，工程师短缺问题困扰着制造商。
汽车行业猎头Stephen Parkford指出，特斯拉Model 3大量的早期订单可能给马斯克提供了需求方面的保证，但现在执行层面的问题来了。
“这好比没开张的餐厅接到预定。有菜谱，但没厨师！”(完)
编译：李富强 发稿：王凤昌
印尼国家石油公司(Pertamina)发言人周三表示，Balikpapan炼厂1月15日出现发电机问题，目前已经恢复正常运营。
(重发以对齐表格) 路透1月18日 - 印尼股市周三收高，止住七连跌，日常消费品类股占据上涨个股的近一半，而新加坡股市 则连续第三日下滑。 MSCI明晟亚太地区(除日本)指数 上涨0.4%，因投资者认为美国当选总统特朗普对美元强 势的担忧将惠及一些东南亚股市。 在接受华尔街日报采访时，美国当选总统特朗普表示美国公司“无法(同中国)竞争，因为美元汇价太高了 ，这会扼杀我们自己。” 美元指数 最新报100.50，上涨0.2%，之前一度在周二跌至100.26，为12月8日以来最低。 印尼股市 录得八个交易日以来的首次上涨，上涨个股数量超过下跌个股数量。 投资者在留意印尼央行的动态，后者料在周四维持指标利率不变，在全球充斥不确定性以及国内面临价格 压力之际，该央行正在密切监控印尼卢比的走势。 马来亚银行金英证券分析师Rahmi Marina在一份报告中写道，为了在宏观经济稳定和国内经济复苏之间求 得平衡，本月指标利率预计会维持不变。 菲律宾股市 上涨0.5
路透香港1月18日 - 以下为正在香港进行首次公开发行(IPO)的公司，及2017年以来已在香港交易所上市 公司一览表： 新股申购： 公开招股日 公司名称 发行量 集资额 发行价 上市日 保荐人 (亿股) (亿港元) (港元) 1/16-19 睿见教育 5 8.5-11.4 1.7-2.28 1/26 法国巴黎 2017年已上市新股： 上市日 公司名称 发行价 集资额 首日股价变幅 保荐人