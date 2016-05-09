特斯拉渴望制造业人才加盟 帮助实现产量目标

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山5月9日（记者 Alexandria Sage） - 特斯拉 创始人马斯克本周发出公开呼吁，希望制造业人才帮助特斯拉实现到2020年年产100万辆纯电动汽车的目标。

马斯克表示，他“决意”将特斯拉打造成制造巨头，但他的愿景依赖有经验的汽车工程师在四年时间里将产量提升10倍；这对老牌汽车厂商来说都是个挑战。

特斯拉周三称，2018年将生产50万辆车，比计划提前了两年；到2020年将产量提高到近100万辆。就在同一天，特斯拉宣布负责生产的副总裁离职。

“这家公司的高层出现巨大变动，员工们没有规划、设计或制造汽车的经验，就这样还指望将产量提高到这些水平？”密歇根汽车制造咨询师Michael Tracy问道。

不考虑资本要求，汽车专家们还提到了制造工程师短缺。这些工程师的地位在2008年美国汽车危机发生前就在下降。

“这个国家一直存在这个问题，”密歇根州立大学工程学院雇主关系总监Garth Motschenbacher说道。

“长期以来，制造业被视为工程行业的低端。”

与此同时，谷歌 和苹果 也在发展汽车项目，吸引同样的潜在员工。福特汽车 、通用汽车 和丰田汽车 等老牌厂商也是如此。

德勤2015年的报告发现，雇佣有经验的工程师需要三个月时间，工程师短缺问题困扰着制造商。

汽车行业猎头Stephen Parkford指出，特斯拉Model 3大量的早期订单可能给马斯克提供了需求方面的保证，但现在执行层面的问题来了。

“这好比没开张的餐厅接到预定。有菜谱，但没厨师！”(完)