路透专访：TomTom计划成为自动驾驶汽车技术的主要提供商--CEO

(本文由路透中文网编译提供)

记者 Toby Sterling

路透阿姆斯特丹5月4日 - 荷兰导航企业TomTom 首席执行官Harold Goddijn表示，公司计划成为自动驾驶汽车技术的主要提供商。该公司过去七年表现平平。

Goddijn对路透表示，TomTom改革电子地图结构的背后原因是其自动驾驶业务部门近几个月获得了大合同，这促使分析师上调其评级，其股价大涨40%。

Goddijn指出，汽车厂商押注TomTom成为谷歌以外为数不多的能够提供足够好、足够快定位数据的企业之一，从而满足电脑辅助驾驶直至自动驾驶的安全要求。

“我们的客户认为我们知道如何做这些事，”他在接受采访时说道。

TomTom的主要产品为个人导航设备，随着该市场趋于稳定，Goddijn认为TomTom的其它业务料出现新一轮增长。

TomTom获得来自大众汽车 、菲亚特 、现代汽车 和起亚 的合同，令分析师感到振奋。

Goddijn表示，TomTom电子地图结构的改革让其对处理增殖数据以确保用户安全更有信心。

“这令人振奋，也令人害怕，因为数百万辆车将被生产出来，将会产生巨量的数据。”（完）