长信科技向电池厂商比克动力投资8亿元 未来考虑增发收购

路透上海2月16日 - 中国芜湖长信科技股份有限公司(300088.SZ)周二午间公告称，拟向新能源车电池厂商--深圳市比克动力电池公司投资8亿元人民币，占后者10%股权；未来不排除向比克动力股东发行股份收购其剩余股权的可能性。

深圳市比克电池有限公司持有比克动力增资后90%股份。比克动力及其大股东比克电池承诺2016-2018年净利分别不低于4亿、7亿元和12亿元。若低于承诺数，这两家企业将给予长信科技补偿，例如今年比克动力净利低于4亿元，将按实际净利的20倍市盈率调整公司估值，并退还多余投资款等。

长信科技指出，新能源汽车及其配套产业链将会有广阔的发展前景，特别是新能源汽车的关键组成部分动力电池和电源管理系统必将出现供不应求的情况。进入这一领域，无疑会保障公司的长远可持续发展，并有信心在2-3年时间内做到该行业的龙头企业。

比克动力产品包括手机等电子产品的电池、新能源汽车电池、储能电池等。公告称，比克动力已与国内各大新能源汽车厂家（包括宇通、一汽、宝马、东风、华晨、大众、长城等）达成战略合作协议，从2016年合作意向订单看，目前其产能远远满足不了市场需求。

长信科技主业包括车载触控显示、车载智能产品及车联网，并计划在汽车电子控制方面进行投资布局。公告指出，公司与比克动力达成一致，后续双方将在资本市场层面进行深度合作，包括公司对其大股东比克电池发行股份全资收购比克动力股权等方式。

中国有望在最近数年内超越美国市场，成为全球最大新能源车市场，不过目前动力电池仍处于供不应求状态。近日发布的国家重点研发计划新能源汽车重点专项实施方案的征求意见稿显示，中国计划到2020年，建立起完善的电动汽车动力系统科技体系和产业链，为2020年实现国内新能源汽车保有量达到500万辆提供技术支撑。

长信科技自去年12月中开始停牌，因筹划重大事项，停牌前该股收报14.03元。（完）