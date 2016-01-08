世界各国司机对无接触式汽车控制技术褒贬不一

路透拉斯维加斯1月8日（记者 Alexandria Sage） - 德国人喜爱无接触式汽车控制，在这种控制方式下，汽车会对手部动作做出反应，因为这意味着一尘不染的仪表板上不会留下凌乱的指纹。意大利人以手部动作过多而知名，他们对无接触式汽车控制技术并不特别感兴趣。

这项最新车内科技本周在拉斯维加斯的消费电子展上露面。

德国宝马汽车(BMWG.DE)在消费电子展上展示了一款7系汽车，该车能够识别五个简单的动作，包括手指向右弯曲提高音乐音量和手部滑动拒绝接听来电等。

日本先锋(6773.T)能够在汽车座椅感应装置发现驾驶者心率下降时从控制板散发出薄荷香味，避免司机打瞌睡。

“这显然是奇特的却也未经验证的技术，但先锋并不是随意地将一个感应器官和其他的联系起来，”咨询公司IHS Automotive分析师Mark Boyadjis说道。

Delphi Automotive(DLPH.N)首席技术官Jeffrey Owens表示，这会普及到什么程度仍是未知数。该公司打造了宝马的动作识别软件。

先锋市场营销负责人Russ Johnston指出，日本人对新技术非常感兴趣，可能成为先锋“生物传感系统”的粉丝。

他表示，前往消费电子展先锋展位的人表明卡布奇诺和薄荷是不错的提神气味。（完）