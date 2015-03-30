凯迪拉克CT6将试水大型汽车减重策略

分析：投机客看衰加拿大 加元料将续贬
加元今年在10国集团(G10)货币当中表现敬陪末座。在美国原油跌至五个月低点的掼压下，加元/美元上周末段一度触及14个月低位，逼近1.38加元或0.7250美元。
路透纽约3月30日（记者 Joseph White） - 通用汽车(GM.N)周二将推出凯迪拉克CT6车型时，最重要的看点可能不在其外表。
CT6是一款昂贵的车型，更多旨在提升凯迪拉克的品牌形象而非销量，这还是一款能够在高速公路上部分实现自动巡航的汽车。
但CT6的生产方式可能对通用汽车未来产品有更广泛的影响。这就是通用汽车以最大规模地混合使用钢铁、铝和其他材料的新方式打造出一款足够轻盈宽敞的汽车，既能满足更严格的燃料效率标准，又能吸引追求宽敞驾乘空间的顾客。
CT6首席工程师Travis Hester在接受采访时称，通用汽车的工程师们正在研究CT6的各个多种材料组合，为未来提供至少四款汽车架构，而其他车型可能从CT6的“Omega”架构衍生出来。
汽车厂商在美国和中国市场面临在未来10年大幅提高燃料效率，以削减温室气体排放的压力。随着油价大跌，中美消费者现在更愿意为豪华车和SUV多掏腰包，而非小型车。
这意味着汽车厂商正在竞相生产既宽敞又轻盈的汽车。
LMC Automotive主管预测的高级副总裁Jeff Schuster指出：“他们需要减轻重量。”福特汽车(F.N)等竞争对手正在转向使用近乎全铝车身以降低重量。
CT6的工程师们也在向这个方向努力，但他们使用电脑模型计算车体各处使用哪种材料最好。
“结果是各种不同的组合，”工程师Hester表示。
CT6工程师们决定在客厢使用高强度钢材。Hester指出，铝更轻，但钢材隔音效果更好，因此可以减少吸噪音材料的使用。
通用汽车通过剔除昂贵的金属模具削减成本，包括用一个铸件替代35个零部件。
“如果处理得当，混合材料能降低成本，”通用汽车全球产品开发负责人Mark Reuss说道。
总体来说，CT6车身如果完全使用钢材，重量会增加198磅左右。一些更加可见的特性会增加重量，比如直径达20英寸的轮毂。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
加元今年在10国集团(G10)货币当中表现敬陪末座。在美国原油跌至五个月低点的掼压下，加元/美元上周末段一度触及14个月低位，逼近1.38加元或0.7250美元。
财务省周四发布的数据显示，3月经常帐盈余2.91万亿(兆)日圆(254.5亿美元)，为连续第33个月录得盈余，高于路透调查分析师的预估中值2.643万亿日圆。
路透海牙5月10日 - 欧洲央行(ECB)总裁德拉吉周三表示，尽管有迹象显示欧元区经济复苏正在增强，但现在宣布提振欧元区通胀的努力取得胜利还为时过早。