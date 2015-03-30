凯迪拉克CT6将试水大型汽车减重策略

图为在洛杉矶一家通用汽车经销商处拍摄的凯迪拉克汽车标识。 REUTERS/Lucy Nicholson

路透纽约3月30日（记者 Joseph White） - 通用汽车(GM.N)周二将推出凯迪拉克CT6车型时，最重要的看点可能不在其外表。

CT6是一款昂贵的车型，更多旨在提升凯迪拉克的品牌形象而非销量，这还是一款能够在高速公路上部分实现自动巡航的汽车。

但CT6的生产方式可能对通用汽车未来产品有更广泛的影响。这就是通用汽车以最大规模地混合使用钢铁、铝和其他材料的新方式打造出一款足够轻盈宽敞的汽车，既能满足更严格的燃料效率标准，又能吸引追求宽敞驾乘空间的顾客。

CT6首席工程师Travis Hester在接受采访时称，通用汽车的工程师们正在研究CT6的各个多种材料组合，为未来提供至少四款汽车架构，而其他车型可能从CT6的“Omega”架构衍生出来。

汽车厂商在美国和中国市场面临在未来10年大幅提高燃料效率，以削减温室气体排放的压力。随着油价大跌，中美消费者现在更愿意为豪华车和SUV多掏腰包，而非小型车。

这意味着汽车厂商正在竞相生产既宽敞又轻盈的汽车。

LMC Automotive主管预测的高级副总裁Jeff Schuster指出：“他们需要减轻重量。”福特汽车(F.N)等竞争对手正在转向使用近乎全铝车身以降低重量。

CT6的工程师们也在向这个方向努力，但他们使用电脑模型计算车体各处使用哪种材料最好。

“结果是各种不同的组合，”工程师Hester表示。

CT6工程师们决定在客厢使用高强度钢材。Hester指出，铝更轻，但钢材隔音效果更好，因此可以减少吸噪音材料的使用。

通用汽车通过剔除昂贵的金属模具削减成本，包括用一个铸件替代35个零部件。

“如果处理得当，混合材料能降低成本，”通用汽车全球产品开发负责人Mark Reuss说道。

总体来说，CT6车身如果完全使用钢材，重量会增加198磅左右。一些更加可见的特性会增加重量，比如直径达20英寸的轮毂。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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