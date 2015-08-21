优步今年叫车服务收入或达108.4亿美元--融资说明文件

路透北京8月21日 - 据路透见到的一份针对潜在投资者的近期资料显示，优步(Uber)今年的全球叫车服务收入预计将增长近两倍至108.4亿美元，明年或达261.2亿美元。

优步展示了一份由中国银行业人士制作、当中有优步提供数据的机密幻灯片资料，目的在于吸引各界投资一档参与优步Series F融资的基金；这家叫车服务公司在逾50个国家开展运营，一般抽取车费的20%作为佣金。

路透根据以上数据估算，该公司2015年的收入大约在20亿美元。

优步旧金山总部一发言人被问及上述简报资料时称，公司对“传言和猜测”不予置评。

上述幻灯片演示资料未署日期，但其中数据的日期可近至6月份。投资者对其最新估值为500亿美元，对于一家私人持股的科技公司而言已属全球最高水平。

演示资料显示，优步去年叫车服务收入达到29.1亿美元，2013年为6.878亿美元，资料中未提及费用开支以及优步是否盈利。

幻灯演示片还称，过去一年里，中国人寿保险股份有限公司(601628.SS) (2628.HK)和中国太平保险控股有限公司(0966.HK)入股优步，进一步壮大了包含印度塔塔集团和Bennett Coleman & Co Ltd(BBCL)在内的股东队伍。

中国人寿确认已投资优步。中国太平则拒绝置评。

**IPO**

此演示文件提供了优步全球和优步中国的运营数据，但并未详述优步中国的财务细节。

其中还预计优步全球会在18-24个月内进行首次公开发行(IPO)。而在此方面，Kalanick和接近该公司的人士过去拒谈任何时间表。

优步向司机提供金钱激励以攫取市场份额的做法被广泛认为是赔钱。该公司还在处理诸多法律和监管问题、以及在法国、西班牙和泰国等国家或地区的遭禁情况。

但是该公司赢得了从硅谷风险投资家Benchmark和New Enterprise Associates、到机构投资者富达和卡塔尔投资局等的支持，这些支持者共计注资近50亿美元来支持Kalanick。Kalanick曾表示，他将致力于打造电脑化物流网络。(完)

(编译 孙国玉/刘秀红；审校 张明钧/高琦)

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