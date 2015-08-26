调查显示很多美国车主对汽车新功能敬而远之

美国费城联储总裁哈克预计今年将小幅升息三次
路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
路透旧金山8月25日（记者 Alexandria Sage） - 周二公布的调查显示，司机们对一些汽车新技术敬而远之，这令人质疑汽车厂商在使用那些复杂技术方面是否做得过于超前了。
汽车厂商在新车中使用从远程解锁到自动泊车等技术，试图让汽车与互联网的连接更加紧密、更加自动化。
但市场研究公司JD Power的《2015年驾驶报告》（2015 Drive Report）发现，两成新车车主在购车三个月后仍没有使用几乎一半的可用技术，研究人员称三个月过后司机使用新功能的可能性会更低。
使用率最低的功能是车内能够建议附近的饭店或加油站的系统，43%的受访者没有使用。紧随其后的是将汽车变为Wifi热点的移动路由器，38%的受访者没有使用这个功能。
报告称，有35%的受访者没有使用自动泊车系统。
这意味着汽车厂商和车主都在为那些可能闲置的技术花费了更多钱。（完）
编译：李富强 发稿：王凤昌
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路透新泽西州萨默塞特1月20日 - 费城联储总裁哈克周五表示，如果就业市场进一步改善，通胀回升至美国联邦储备委员会(FED/美联储)设定的2%目标，他预计今年将升息三次。
“看似没有什么能推动市场走势的，”TJM Brokerage外汇联合负责人Richard Scalone称，“整体上，我们看见美元对近期的一些涨幅进行巩固，类似于...美联储2015年升息后去年初出现的巩固。”
路透纽约1月20日 - 油价周五上涨逾2%，因预期在本周末会议上，全球主要产油国将展示其遵守减产协议的情况。但本周美国活跃钻机数量上升，限制了油价的涨幅。