调查显示很多美国车主对汽车新功能敬而远之

路透旧金山8月25日（记者 Alexandria Sage） - 周二公布的调查显示，司机们对一些汽车新技术敬而远之，这令人质疑汽车厂商在使用那些复杂技术方面是否做得过于超前了。

汽车厂商在新车中使用从远程解锁到自动泊车等技术，试图让汽车与互联网的连接更加紧密、更加自动化。

但市场研究公司JD Power的《2015年驾驶报告》（2015 Drive Report）发现，两成新车车主在购车三个月后仍没有使用几乎一半的可用技术，研究人员称三个月过后司机使用新功能的可能性会更低。

使用率最低的功能是车内能够建议附近的饭店或加油站的系统，43%的受访者没有使用。紧随其后的是将汽车变为Wifi热点的移动路由器，38%的受访者没有使用这个功能。

报告称，有35%的受访者没有使用自动泊车系统。

这意味着汽车厂商和车主都在为那些可能闲置的技术花费了更多钱。（完）

编译：李富强 发稿：王凤昌

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