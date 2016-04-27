无人驾驶汽车或挽救生命 但可能严重冲击汽车制造商

路透底特律4月26日（记者 Joseph White/Paul Ingrassia） - 发展无人驾驶汽车的企业都坚信一点：无人驾驶汽车将有益于社会，最终挽救美国每年近3.3万名交通事故遇难者中的大多数。

“如果情况逆转，现在是无人驾驶汽车的天下，而有人建议让人类驾驶汽车，那么反应如何呢？”无人驾驶汽车技术供应商Delphi Automotive PLC(DLPH.N)全球工程副总裁Glen De Vos问道。

“基本上会要求每年高速公路上3.3万人死于车祸作为政策计划的一部分。对此不可能有人会接受。”

对社会十分有益并不代表对每个人都十分有益，甚至可能对一些人没有益处。会有受益者和受损者。

以汽车制造商为例。如果最终可以像叫优步那样的呼叫无人驾驶汽车，很多人可能放弃买车，发达国家的家庭可能只拥有一辆车而不是两辆。

这对家庭财务来说可能是件好事。在美国，汽车往往是家庭预算中第二大支出，尽管研究显示汽车90%的时间被闲置。

汽车厂商将受到冲击。巴克莱分析师Brian Johnson去年在报告中指出，如果无人驾驶汽车变得流行，未来25年美国汽车销售可能下滑40%。他还指出，通用汽车(GM.N)和福特汽车(F.N)将不得不把目前位于美国和加拿大总数为30个的组装厂削减为17个。约2.5万汽车工人将失业。

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