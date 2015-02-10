《独家新闻》通用汽车CEO重塑凯迪拉克品牌遇阻

(本文由路透中文网编译提供)

路透底特律2月10日 - 通用汽车 首席执行官玛丽·博拉（Mary Barra）重塑凯迪拉克品牌的战略遇到两大麻烦：既无法从宝马和奔驰等竞争对手那里挖来美国轿车买家，也无法生产足量的Escalade SUV满足国内需求。

Escalade每辆售价超过10万美元。生产该车型的德州工厂几个月来周末都在加班工作，但库存仍无法超越几周的产量。与之相反，通用汽车的经销商们为ATS和CTS轿车提供数千美元的折扣，分别与宝马3系和奔驰E级轿车竞争。

在西雅图郊区的Brotherton凯迪拉克/别克/通用经销店，店主Brad Brotherton为起价约33,215美元的ATS轿车提供最高达12,000美元的折扣。在密苏里州的圣彼得斯，Bommarito凯迪拉克经销店为2014款的CTS轿车提供最高17,500美元的折扣，这款车起价约45,345美元。

Brad Brotherton对路透表示，凯迪拉克承诺通过鼓励销售余下的2014款轿车来降低经销商库存，“经销商提出这样的要求已经很长时间了。”

大减价意味着凯迪拉克正面挑战宝马 和戴姆勒 的战略遭遇挫折。美国凯迪拉克车主愿意考虑购买一辆宝马或奔驰，但宝马或奔驰车主则不会把凯迪拉克放到他们的采购清单上。

“问题在于凯迪拉克不是宝马，”ALG董事长Larry Dominique指出，该公司设定并追踪汽车租赁价格。“凯迪拉克可将ATS用于打造品牌价值，但这款车价格和产量过高。”

凯迪拉克试图削减ATS和CTS库存的活动已经超过一年。去年12月中，凯迪拉克关闭了密歇根兰辛生产ATS和CTS仅六周的工厂。该厂1月26日重新投入运营，产量大幅下降。

路透分析显示，尽管减产，截止1月底，凯迪拉克及其经销商仍有约四个月的CTS库存和六个月的ATS库存。

通用汽车1月销量增加18%，但凯迪拉克销量仅上升2%，ATS销量同比下降8%，CTS销量下滑24%。

“我们清楚，对于凯迪拉克我们有很多工作要做，”博拉上周说道。

目前为止，凯迪拉克不肯下调ATS和CTS的起价，但近期下调了升级价格。Dominique指出，维持起价不变可能影响用于租赁定价的再次出售价格。

ATS和CTS销量不达标拖累通用汽车。为了促进需求，凯迪拉克提供补贴租赁、融资折扣和返利等优惠措施。对于2015款ATS和2015款CTS，买家可以获得1,000美元。2014款ATS，买家可以获得4,000美元,；2014款CTS，买家可以获得6,000美元。一些经销商还获得凯迪拉克的额外补贴，2014款ATS补贴可高达5,000美元甚至更多，2014款CTS补贴可高达7,000美元甚至更多。

公司发言人周一称，凯迪拉克已经售出90%的2014款轿车库存。

同时，Escalade的表现非常亮眼，凯迪拉克发言人David Caldwell表示，1月销量同比上升149%。通用汽车位于达拉斯郊外的工厂数月来一直处于三班倒和周末加班的状态，试图满足需求。

“如果工厂一周能工作八天或九天，我们没准儿会这么做，”一名熟悉生产计划的通用汽车内部员工说道。

凯迪拉克首席营销官Uwe Ellinghaus称，Escalade“本身几乎成为了一个品牌”，但它“并不为凯迪拉克的长期策略设定方向”。(完)