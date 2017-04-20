汽车制造商可尝试创新业务模式吸引客户“弃油投电”--麦肯锡

路透上海4月20日 - 国际咨询公司--麦肯锡周四发布最新报告称，未来电动车何时普及、产能能否提高仍存在很大的不确定性；未来汽车制造商可尝试用创新业务模式等吸引更多客户放弃燃油车，转而购买电动车。

报告认为，为了既能满足更大规模的潜在电动车消费群体，又能保证盈利，汽车制造商需要尝试并运用新的商业模式。无论采用什么商业模式，都要将购置电动车的经济优越性体现在总体拥有成本上，而非购买价格或传统的租赁价格。这意味着汽车制造商可以转变现有的市场进入模式，为消费者提供电动车出行套餐或者服务。

报告列举了线上叫车、共享用车以及私家车P2P租赁等三种商业新模式，用来替代当前传统的汽车销售模式，比如利用相关应用或电子设备，按需求约定共享车辆或是透过平台分享私家车。报告举例称，目前一些特斯拉(TSLA.O)车主已经开始使用这种模式，通过P2P共享应用出租他们的Model S，每月借出一周。

目前电池成本偏高，使得电动汽车仍没有性价比优势。报告称，在未来两到三个产品周期，电池经济效益低下仍将是盈利短板之一。

报告指出，考虑到某些细分市场当前的系统价格及定价能力，短期内电动车企业可能会卖一台亏一台。未来车企将会通过不同方式降低电池成本，预计在2025年至2030年间，电池组成本会降至100美元/kWh以下（2016年约227美元/kWh)，而这时候美国C/D级车型的电动车价格才会真正与燃油车持平（在没有激励措施的情况下）。

报告认为，电池组较小、里程较短因而成本较低的适用型电动车可能更符合近期买家的需求。如今中国大部分电动车车主都是经济型买家，美国与欧洲下一批电动车消费人群也同样如此。

“这表明大众对基本款电动车的潜在需求日益成为全球趋势，因此现在正是汽车制造商加大电动车产能的好时机，全球新型电动车平台也将迎来更大的投资机遇。”报告称。（完）